Что такое изометрическая гимнастика?

Основной целью изометрических упражнений является увеличение физической силы. Но, в отличие от других видов силовых упражнений, изометрические, в первую очередь, направлены на развитие сухожилий.

Вот что писал известный атлет прошлого А.Засс («Самсон»): «Мускулы сами по себе не поднимут лошадь, а сухожилия поднимут, но их нужно тренировать, их нужно развивать, и способ увеличения их крепости существует».

Он считал, что для развития настоящей силы поднимать «железо» в спортзале недостаточно. Нужно еще что-то. Например, если пытаться согнуть лом или поднять автомобиль, эти попытки при многократном повторении окажутся очень эффективными для развития крепости сухожилий и силы мышц.

Это и есть пример изометрических упражнений, при которых мышцы хотя и напряжены, но длина их не меняется и движения в суставах нет.

В чем же плюсы данного вида гимнастических упражнений?

Для занятий не требуется специальных тренажеров и помещений. Вы можете заниматься где угодно: в квартире, на даче, на природе, в офисе – в общем, везде, где достаточно места, чтобы встать и вытянуть руки в стороны. Не требуется специальной формы одежды. Главное требование – одежда не должна стеснять ваших движений. Вы сами можете изобретать упражнения и составлять для себя комплексы. Их количество ограничено только Вашей фантазией. В сочетании с закаливанием, плаванием и бегом изометрические упражнения помогут укрепить здоровье и повысить работоспособность.

Перед тем, как приступить к упражнениям, необходимо проконсультироваться с врачом, так как имеется ряд противопоказаний. Например, изометрические упражнения противопоказаны людям с ослабленной сердечно-сосудистой системой, страдающим гипертонией и имеющим лишний вес.

Перед началом тренировки необходимо проделать тщательную разминку для мышц и суставов, на которые будет приходиться нагрузка.

Упражнения выполняются на задержке дыхания после вдоха. Первое время упражнения нужно выполнять с небольшим напряжением в 2-3 сериях по 2-3 секунды. И только после месяца тренировок можно переходить к максимальному напряжению и по мере тренированности доводить время до 5-6 секунд. Общее время тренировки не должно превышать 15 минут.

Вот несколько примеров упражнений:

Руки сцеплены в «замок» перед грудью. Стараемся растянуть руки в стороны. То же можно делать с полотенцем. Сидя на стуле, беремся руками за сиденье и пытаемся поднять себя вместе со стулом. Стоя в дверном проеме, пытаемся руками раздвинуть проем. Уперевшись плечом в стену, пытаемся сдвинуть ее с места.