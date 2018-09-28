Что такое изометрическая гимнастика?

В начале двадцатого века применение изометрических упражнений произвело сенсацию в мире спорта, пишет Dvorec. Многие спортсмены, включив их в свои тренировки, смогли значительно улучшить свои результаты. И в наше время данный вид упражнений сохраняет свою привлекательность.
Основной целью изометрических упражнений является увеличение физической силы. Но, в отличие от других видов силовых упражнений, изометрические, в первую очередь, направлены на развитие сухожилий.
Вот что писал известный атлет прошлого А.Засс («Самсон»): «Мускулы сами по себе не поднимут лошадь, а сухожилия поднимут, но их нужно тренировать, их нужно развивать, и способ увеличения их крепости существует».
Он считал, что для развития настоящей силы поднимать «железо» в спортзале недостаточно. Нужно еще что-то. Например, если пытаться согнуть лом или поднять автомобиль, эти попытки при многократном повторении окажутся очень эффективными для развития крепости сухожилий и силы мышц.
Это и есть пример изометрических упражнений, при которых мышцы хотя и напряжены, но длина их не меняется и движения в суставах нет.
В чем же плюсы данного вида гимнастических упражнений?
- Для занятий не требуется специальных тренажеров и помещений. Вы можете заниматься где угодно: в квартире, на даче, на природе, в офисе – в общем, везде, где достаточно места, чтобы встать и вытянуть руки в стороны.
- Не требуется специальной формы одежды. Главное требование – одежда не должна стеснять ваших движений.
- Вы сами можете изобретать упражнения и составлять для себя комплексы. Их количество ограничено только Вашей фантазией.
- В сочетании с закаливанием, плаванием и бегом изометрические упражнения помогут укрепить здоровье и повысить работоспособность.
Перед тем, как приступить к упражнениям, необходимо проконсультироваться с врачом, так как имеется ряд противопоказаний. Например, изометрические упражнения противопоказаны людям с ослабленной сердечно-сосудистой системой, страдающим гипертонией и имеющим лишний вес.
Перед началом тренировки необходимо проделать тщательную разминку для мышц и суставов, на которые будет приходиться нагрузка.
Упражнения выполняются на задержке дыхания после вдоха. Первое время упражнения нужно выполнять с небольшим напряжением в 2-3 сериях по 2-3 секунды. И только после месяца тренировок можно переходить к максимальному напряжению и по мере тренированности доводить время до 5-6 секунд. Общее время тренировки не должно превышать 15 минут.
Вот несколько примеров упражнений:
- Руки сцеплены в «замок» перед грудью. Стараемся растянуть руки в стороны. То же можно делать с полотенцем.
- Сидя на стуле, беремся руками за сиденье и пытаемся поднять себя вместе со стулом.
- Стоя в дверном проеме, пытаемся руками раздвинуть проем.
- Уперевшись плечом в стену, пытаемся сдвинуть ее с места.
Таких упражнений можно придумать множество. Дерзайте, и удачи в Ваших тренировках!