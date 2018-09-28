Советы для девушек: секреты красивых и здоровых ногтей

Особенно – маникюр. С мужской точки зрения, ногти должны быть аккуратными. И, пожалуй, всё. Но дамы-то понимают, что этого явно недостаточно. Как минимум, они должны быть не только аккуратными, но и здоровыми. А добиться этого не так уж просто. Впрочем, методы есть.

Адекватное питание

Пожалуй, самый простой способ сделать ногти здоровыми, а значит – крепкими и аккуратными. Нужно следить за содержанием в рационе кальция, витаминов А, В, С и D, а также железа и воды. Вода, между прочим, крайне важный и незаслуженно игнорируемый элемент. В среднем, 8 стаканов в день должно быть достаточно для поддержания ногтей в нормальном состоянии.

Вазелин

Увлажнять ногти нужно не только изнутри, но и снаружи. Так что заведите себе полезную привычку – таскать с собой тюбик увлажняющего крема, либо же банального вазелина. И после каждого мытья рук, после каждого принятия ванной и во время вечерних бьюти-процедур, наносите это вещество на ногти и некоторое время массируйте их. Положительный эффект не заставит себя долго ждать.

Молоко

За счёт высокого содержания кальция и различных белков, срабатывает даже при поверхностном нанесении. Ванночки для ногтей из тёплого молока только со стороны кажутся странными, а на деле – очень даже эффективны. Особенно если после них ногти ещё смазывать каким-нибудь увлажняющим средством.

Оливковое масло

Уникальное средство, которое помогает не только при приёме внутрь, но и при наружном нанесении. Ванночки для ногтей из тёплого оливкового масла – отличная штука. Главное – не передержать. Минуты две будет вполне достаточно. Это касается и ногтей на ногах, если что. Кроме того, после этой процедуры стоит сразу же прикрыть руки хлопчатобумажными перчатками, чтобы полезные вещества могли впитываться.

Розовая вода

Смесь розовой воды и авокадо – крайне эффективное средство. И увлажняет, и питает, и защиту дополнительную даёт. Главное – наносить эту смесь на ногти регулярно, а уж нужного эффекта долго ждать не придётся.

Дополнительные советы