Как расслабиться разным знакам зодиака

Овен — пробежка

Отправляйся бегать. Овен — очень кинестетический знак: у таких людей сильная зависимость между настроением и физическими ощущениями — а значит, движение делает их счастливыми. Овны могут раздражаться даже из-за того, что кто-то слишком медленно идет по переходу и загораживает проход. Снять напряжение поможет движение: бег успокоит так же, как другим знакам помогает, например, тишина.

Телец — ароматерапия

Тельцом управляет Венера, символ роскоши и красоты. Представители этого знака чувствуют себя максимально спокойно, когда предаются чему-то, что радует их эстетически. Чтобы успокоиться, подойдет ароматерапия с эфирными маслами, для Тельца это простой способ вернуть ощущение прекрасной жизни.

Близнецы — графомания

Близнецы обожают слова — произнесенные, написанные, прочитанные. Настоящий кайф они получат даже от записи своих мыслей. Конечно, к такому способу расслабления нужно привыкнуть. Попробуй выделить на себя 20 минут, когда ничто не будет тебя отвлекать, и просто записывай все, что кружится в голове, в блокнот или ноутбук. Есть немаленькая вероятность, что экспериментальные заметки тебе понравятся и ты захочешь их опубликовать, пусть даже и на своей страничке в социальных сетях.

Рак — ностальгия

Раку по праву принадлежит звание самого сентиментального знака зодиака. У них гораздо более тонкая душевная организация и привязанность к воспоминаниям, чем у всех остальных. Когда мир вокруг слишком суетлив, лучшее, что можно сделать, — это обратиться к своей коробочке с воспоминаниями (и не важно, старые ли это фотографии, дневники или любовные записки) и отвлечься от забот.

Лев — самоудовлетворение

Да-да, именно в том смысле, в котором ты и подумала! Немного здоровой мастурбации еще никому не мешало, тем более что это занятие может оказаться полезным как для тела, так и для мозга. Ты расслабишься, успокоишься, научишься управлять своими эмоциями и даже станешь чуточку добрее.

Дева — йога

Девы известны своей дисциплиной и самоорганизованностью, их мозг может работать 24/7 и решать задачки даже во сне. Чтобы помочь снять весь этот стресс, подойдет классическая йога. Медитативная практика поможет им хоть на несколько минут отвлечься от рабочего процесса, перевести внимание на дыхание и приблизиться к гармонии. А еще даст передышку уставшей из-за просиживания на неудобном офисном стуле спине.

Весы — комедия

Когда мир несовершенен, а любовная история трещит по швам (иначе из-за чего еще так нервничать и убиваться?), стоит посмотреть старую добрую любимую и проверенную временем романтическую комедию! Весы любят любовь во всех ее проявлениях, и даже в том случае, когда у самих с амурными делами не ладится.

Скорпион — музыка

Скорпионы глубоко эмоциональны, так что время от времени им нужно отвлекаться от окружающего мира и погружаться внутрь себя. Чтобы перезарядить батарейки, им лучше раствориться в любой музыке (подходящей под настроение именно сейчас). Иногда этого достаточно, чтобы снизить частоту сердечных сокращений.

Стрелец — разговоротерапия

Странное словечко, но отражает всю суть Стрельцов. Представители этого знака — настоящие болтушки зодиакального круга, так что лучший способ снять стресс — это поболтать (иногда со специалистом) и проговорить всю ту драму, которая разворачивается вокруг них. Правильно и вовремя заданные вопросы помогут решить любую проблему.

Козерог — работа по дому

Козероги чересчур трудолюбивы, отчасти потому, что ценят то чувство удовлетворения, которое приходит после хорошо выполненной работы. Когда им нужно расслабиться, они могут взять менее глобальную задачу (вроде большой стирки или протирания пыли на всех полках в доме). Сделать дело — просто другое — лучший способ для Козерога отдохнуть и получить удовольствие.

Водолей — игры

Водолеи — признанные интеллектуалы, и даже в погоне за спокойствием они не захотят делать что-то слишком рутинное и плебейское. Небольшое умственное упражнение в виде настольной игры с друзьями поможет этому знаку зодиака получить эмоциональную разрядку. Для некоторых людей настольные игры сами по себе источник стресса (ведь там нужно бороться за победу!), но Водолеи будут наслаждаться процессом сполна.

Рыбы — медитация