Фото: самой красивой девушкой Финляндии выбрали Алину Воронкову

В жюри конкурса в этом году входили «Мисс Финляндия» 1998 года Йонна Ципрус, известный фитнес-тренер Ютта Густафсберг, фотограф Нади Хаммуда, журналист издания Seiska Катя Линтунен и бизнесвумен Минтту Мёрфи-Кауланен. Впервые конкурс не показывали по телевидению, а трансляция шла исключительно в интернете, на бесплатном стриминговом сервисе.

По данным газеты Iltalehti, рост Алины Воронковой составляет 170 сантиметров, весит она 58 килограмм, а ее параметры – 86-65-96. Ее мать Светлана – ингерманландская финка, отец Дмитрий – русский, оба они присутствовали на конкурсе. Молодой человек новоиспеченной «Мисс Финляндии», хоккеист Йоонас Хурри не смог приехать лично из-за работы в Японии, но всячески поддерживал Алину сообщениями в мессенджерах.

По словам матери победительницы, в детстве Алина хотела стать радиоведущей, но в подростковом возрасте стала интересоваться конкурсами красоты. Родители хотели, чтобы девушка поступила в университет до того, как начнет участвовать в конкурсах. В итоге Алина успела получить диплом бакалавра до вчерашней победы.