Фото: самой красивой девушкой Финляндии выбрали Алину Воронкову

23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова завоевала титул «Мисс Финляндия». Финал конкурса прошел вчера вечером недалеко от городка Карьяа. Первой «наследной принцессой» стала Ээви Ихалайнен, третье место досталось Йенни Лаппалайнен, пишет Yle.
В жюри конкурса в этом году входили «Мисс Финляндия» 1998 года Йонна Ципрус, известный фитнес-тренер Ютта Густафсберг, фотограф Нади Хаммуда, журналист издания Seiska Катя Линтунен и бизнесвумен Минтту Мёрфи-Кауланен. Впервые конкурс не показывали по телевидению, а трансляция шла исключительно в интернете, на бесплатном стриминговом сервисе.
По данным газеты Iltalehti, рост Алины Воронковой составляет 170 сантиметров, весит она 58 килограмм, а ее параметры – 86-65-96. Ее мать Светлана – ингерманландская финка, отец Дмитрий – русский, оба они присутствовали на конкурсе. Молодой человек новоиспеченной «Мисс Финляндии», хоккеист Йоонас Хурри не смог приехать лично из-за работы в Японии, но всячески поддерживал Алину сообщениями в мессенджерах.
По словам матери победительницы, в детстве Алина хотела стать радиоведущей, но в подростковом возрасте стала интересоваться конкурсами красоты. Родители хотели, чтобы девушка поступила в университет до того, как начнет участвовать в конкурсах. В итоге Алина успела получить диплом бакалавра до вчерашней победы.
В течение следующего года королева красоты собирается готовиться к конкурсу «Мисс Вселенная» и поднимать важные общественные вопросы, в том числе борьбы против издевательств в школе.