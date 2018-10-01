Топ-3 вредных гигиенических привычки. А вы знали об этом?

В частности, одной из самых нежелательных привычек по уходу за телом ученые считают регулярное использование антимикробных гелей для рук. В последнее время такие гели стали крайне популярными – к их помощи прибегают, не имея возможности привычно помыть руки. Но специалисты констатируют: постоянное применение гелей для рук отрицательно воздействует на кожу, высушивая ее, изменяя естественный бактериальный состав на поверхности и тем самым делая склонной к различным повреждениям. Кроме того, в их составе часто имеются дополнительные вещества – конкретно, триклозан, оцениваемый наукой как опасное по целому ряду причин для организма вещество.