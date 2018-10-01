Это больше не проблема! Вот семь способов избавиться от преждевременных морщин

1. Прежде всего нужно продумать правильный уход за кожей, пишет likeni.info Пользоваться кремом и смывать косметику — это конечно хорошо и правильно, но можно добиться в разы большего результата. Подберите несколько кремов по таким критериям:

а) Дневной и ночной крем, которые подходят под ваш тип кожи и возрастную категорию на зимний период — более жирные и плотные.

б) Дневной и ночной крем, которые подходят под ваш тип кожи и возрастную категорию на летний период — более легкие и питательные, со специальной сильной защитой от воздействия солнечных лучей.

в) После 25 лет раз в неделю делайте антивозрастную маску и протирайте лицо кубиком льда.

г) Используйте только натуральные, не агрессивные средства для очистки лица, без спирта и химических веществ в составе, на основе масел.

2. Массаж – отличная профилактика для омоложения кожи, которую можно применять самостоятельно, без похода к косметологу. Как сделать эффективный массаж для омоложения кожи лица?

а) Главное — не тянуть кожу и не разглаживать ее руками! Массаж делается легкими похлопываниями лица ладонями — этот секрет открыли миру гейши, которые знают все о секретах сохранения молодости и красоты. Благодаря такому массажу кровь приливает к коже лица.

б) Перед массажем кожу нужно очистить, но без скрабов и тому подобных агрессивных средств. Достаточно умыться специальной пенкой или очистить лицо тоником, а также тщательно увлажнить жирным кремом.

3. Важная цель, которую нужно перед собой поставить — избавление от мимических привычек. То есть сделать так, чтобы появление мимических морщин свелось к минимуму. К таким привычкам можно отнести следующие: морщить лоб, щуриться, морщить нос. Постоянные мимические складки очень быстро превращаются в морщины, которые обычно появляются даже быстрее, чем возрастные, а избавиться от них не просто.

Если морщины уже начали появляться, можно обратиться к народным методам омоложения.

4. Маска из лавровых листьев — помогает бороться с морщинами в области лба

5-7 крупных лавровых листов нужно залить кипятком и проварить на слабом огне около получаса. Процедить и дать отвару остыть. Добавить в жидкость 3 сырых куриных желтка, половину столовой ложки оливкового масла, 1 ч.л. жженых квасцов — этот компонент можно приобрести в любой аптеке. Смесь аккуратно смешать до однородного состояния, равномерно распределить на марлевую повязку и поместить эту повязку на лоб. Держать марлю около часа, а затем умыть лицо и увлажнить его кремом.

5. Картофельная маска

Народный метод омоложения кожи вокруг глаз. Картофель нужно натереть на мелкую терку и в сыром виде смешать с мукой и молоком до образования пасты. Пасту нанести на веки и накрыть ватными дисками, продержать на глазах около 15 минут, а затем смыть водой.

6. Кокосовое масло

Это средство для борьбы с морщинами вокруг носа и губ. Достаточно втирать его в проблемных зонах, чтобы разгладить и увлажнить кожу.

7. Витамины

А именно витамин Е в капсулах — самый эффективный способ профилактики появления морщин вокруг глаз в раннем возрасте. Это средство можно купить в любой аптеке и стоит оно гораздо дешевле многообещающих кремов.