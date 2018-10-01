Чем побаловать себя сегодня? Несколько идей для приготовления блюд из сезонных продуктов

Летом не хочется проводить время на кухне — и без того жарко, чтобы еще включать духовку или плиту лишний раз. Но если за окном прохладная дождливая погода, можно посвятить вечер кулинарии. Тем более, что осенью много интересных сезонных продуктов, из которых можно приготовить блюда, поднимающие настроение даже в самый серый день. Мы собрали несколько идей блюд из осенних продуктов, так что осталось только выбрать, какое готовить первым:
Из яблок
Существует много разных блюд из яблок, есть и салаты и запеченная утка, но все же блюда-фавориты — это именно десерты, пишет likeni.info. Самые простые: яблоки, запеченные с творогом или с орехами, сухофруктами и медом.
Пример простого, но не такого обычного блюда: корзинки с яблоками
Сделайте обычное песочное тесто, сформируйте его в небольшие лепешки, сверху поместите несколько яблок, нарезанных дольками и присыпьте корицей. На яблоки выложите белковый крем. Запекайте при высокой температуре, пока белок не превратится в безе. Готовить такую сладость просто. Это как раз то, что нужно к неожиданному приходу гостей!
Из пастернака
Яблоки в своем осеннем меню люди используют часто, а вот пастернак почему-то вспоминают редко. А зря: ведь у него есть множество способов применения. Суп пюре из пастернака, рагу с пастернаком… Он хорошо сочетается с другими овощами и с мясом.
Пример блюда из пастернака:
Возьмите его пополам с тыквой, выложите на застеленный фольгой противень, заправьте маслом, перетертым с чесноком, прованскими травами и солью и запеките в духовке.
Из цветной капусты
Цветная капуста – это не только полезный и сытный продукт, но еще и очень вкусный.
Из нее можно приготовить салат, она идеально дополнит любое рагу, станет основой для супа-пюре. Но может выступать и как полноценное блюдо. Залейте кипятком мелкие соцветия капусты и дайте ей пропариться, пока вода не остынет. Выложите на застеленный фольгой противень, присыпьте специями по вкусу. Сверху обильно посыпьте натертым твердым сыром и отправляйте в духовку запекаться на высоких температурах. Готовьте, пока сыр не станет золотистым и хрустящим.
Из тыквы
Тыква — это несомненно главный продукт осени и один из главных ее символов. Ее можно запекать, делать из нее начинку для пирога, добавлять в рагу, готовить кашу и даже мариновать для салата! Распространенное блюдо также тыквенный суп-пюре. Попробуйте приготовить что-то более необычное: например, тыквенный хлеб, чипсы из тыквы или тыквенный чизкейк. Как его таким сделать? К обычной начинке добавьте пюре из запеченной тыквы и взбейте все в однородную смесь. Неплохая идея — делать из нее запеканки, с тем же творогом, яйцом и мукой или овсяными хлопьями.
Из свеклы
С детства все помнят салат из свеклы с чесноком и орехами. Она же есть в знаменитом борще и салате «Шуба». Но пора оставить бабушкам их рецепты и попробовать что-то более оригинальное.
Например, теплый салат со свеклой:
Запеките в фольге разрезанную пополам свеклу, очистите ее от кожуры и нарежьте тонкими дольками. Сделайте на тарелке подушечку из листьев шпината, выложите теплую свеклу, поджаренные лесные орешки. Заправьте все оливковым маслом. Дополнить салат можно легкими сырами, ломтиками жареной курицы или запеченным картофелем.
Из груши
Груша подходит не только для выпечки или компотов. Ее тоже можно добавлять в салаты — сырую или запеченную. Делать из нее варенье, добавлять в сандвичи вместо зелени. Запекать с сырами. Один из таких рецептов: проварить целую очищенную грушу в вине и запечь с головкой камамбера, миндалем и медом. Груша может стать необычным компонентом в омлете со шпинатом и пармезаном. Или в сладком виде: припустить ее на сливочном масле с корицей и добавить к оладьям или овсянке.
Из грибов
Лесные грибы – это отдельный огромный плюс осени. Их тоже можно добавлять в рагу, запекать с мясом или картофелем, мариновать и жарить, добавлять в салаты и сандвичи. Но неизменным фаворитом навсегда останется грибной суп-пюре. Ему этой осенью следует уделить особое внимание!
Один из способов приготовления грибного супа:
взять 500 г картофеля, 500 г ассорти из грибов, 1 луковицу, розмарин, специи по вкусу и 50 г сливок. Отдельно — несколько кусочков хлеба, растительное масло и чеснок. На большой сковородке протомить мелко нарезанный картофель с розмарином и специями. На отдельной сковородке — грибы с луком. Смешать все в сотейнике, добавить специи и варить в воде или бульоне. Взбить все с помощью блендера. Отдельно порезать хлеб на аккуратные кубики, вмешать перетертое с чесноком масло и запечь или поджарить сухарики.
Во время подачи супа подогрейте его в сотейнике, разбавляя ложкой сливок. Затем в тарелке украсьте, добавив несколько капель сливок и присыпав ароматными сухариками.
А какие блюда вы обычно готовите осенью?