Чем побаловать себя сегодня? Несколько идей для приготовления блюд из сезонных продуктов

Из яблок

Существует много разных блюд из яблок, есть и салаты и запеченная утка, но все же блюда-фавориты — это именно десерты, пишет likeni.info. Самые простые: яблоки, запеченные с творогом или с орехами, сухофруктами и медом.

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Пример простого, но не такого обычного блюда: корзинки с яблоками

Сделайте обычное песочное тесто, сформируйте его в небольшие лепешки, сверху поместите несколько яблок, нарезанных дольками и присыпьте корицей. На яблоки выложите белковый крем. Запекайте при высокой температуре, пока белок не превратится в безе. Готовить такую сладость просто. Это как раз то, что нужно к неожиданному приходу гостей!

Из пастернака

Яблоки в своем осеннем меню люди используют часто, а вот пастернак почему-то вспоминают редко. А зря: ведь у него есть множество способов применения. Суп пюре из пастернака, рагу с пастернаком… Он хорошо сочетается с другими овощами и с мясом.

Пример блюда из пастернака:

Возьмите его пополам с тыквой, выложите на застеленный фольгой противень, заправьте маслом, перетертым с чесноком, прованскими травами и солью и запеките в духовке.

Из цветной капусты

Цветная капуста – это не только полезный и сытный продукт, но еще и очень вкусный.

ФОТО: Caro / Olaf Jandke / Caro / Olaf Jandke

Из нее можно приготовить салат, она идеально дополнит любое рагу, станет основой для супа-пюре. Но может выступать и как полноценное блюдо. Залейте кипятком мелкие соцветия капусты и дайте ей пропариться, пока вода не остынет. Выложите на застеленный фольгой противень, присыпьте специями по вкусу. Сверху обильно посыпьте натертым твердым сыром и отправляйте в духовку запекаться на высоких температурах. Готовьте, пока сыр не станет золотистым и хрустящим.

Из тыквы

Тыква — это несомненно главный продукт осени и один из главных ее символов. Ее можно запекать, делать из нее начинку для пирога, добавлять в рагу, готовить кашу и даже мариновать для салата! Распространенное блюдо также тыквенный суп-пюре. Попробуйте приготовить что-то более необычное: например, тыквенный хлеб, чипсы из тыквы или тыквенный чизкейк. Как его таким сделать? К обычной начинке добавьте пюре из запеченной тыквы и взбейте все в однородную смесь. Неплохая идея — делать из нее запеканки, с тем же творогом, яйцом и мукой или овсяными хлопьями.

Из свеклы

С детства все помнят салат из свеклы с чесноком и орехами. Она же есть в знаменитом борще и салате «Шуба». Но пора оставить бабушкам их рецепты и попробовать что-то более оригинальное.

Например, теплый салат со свеклой: