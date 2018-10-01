На что готовы замужние ради халявы в клубе: работник заведения рассказывает истории из жизни

Покажи бармену (угадайте рифму) - получи в подарок виски!

Именно такая табличка висела в одном баре. Как думаете, были желающие получить халявного вискарика? Разумеется!

Количество желающих росло с количеством выпитого. И кольцо на пальце вообще никак не влияло на желание.

Конечно, таких девушек было не так много, как хотелось бы, но их было достаточно.

Халявное пойло

Вообще порой поражает на что люди готовы пойти, чтобы получить что-нибудь на халяву. Вот тут душа просит желаемого во что бы то ни стало!

В одном клубе в час ночи был прайм тайм. Такая забавная штука, когда диджей объявляет что на баре наливают на халяву. Бар тут же облепляли женские особи.

Мужики там тоже были, но мало. Половина девушек с кольцами. И это притом, что лили мы ой какую гадость. Спирт с сиропом заливали прямо в рот с двух бутылок.

Причем лили неаккуратно а с высоты. Как будто птенцы собрались у бара с открытыми ртами, а мы, мамы-птицы, бегаем по бару и льем с высоты. Параллельно заливая одежду, волосы и лица. Но это мелочь, главное - халява!

Стриптиз от гостей

Для многих девушек не в лом станцевать стриптиз, либо выполнить еще какую нибудь пошлятину-задание от диджея в очередном дурацком конкурсе.

Чаще всего это просто битва танцев, естественно с соблазнительным контекстом. Так вот в битвах девушки готовы идти до конца. Одна даже разделась. И ради чего?! Подарок - самая дешевая бутылка шампанского! Интересно, им самим потом не стыдно с утра?

Делали и похуже чем танцы. Но тут писать я про это не буду. В общем, уважаемые лемужчины, если отпускаете жен в клуб с подругами - осознавайте все риски.