Красивое, здоровое и подтянутое тело - вот лучшая мотивация для того, чтобы заняться спортом уже сегодня

Как заставить себя заниматься спортом уже сегодня? Хм... У каждого своя мотивация на спорт. Кто-то, посмотрев показ Victoria's Secret хочет тело, как у Эльзы Хоск, кто-то - как у Адрианы Лимы. Кто-то почувствовал, что задыхается, пройдя три пролета по лестнице и решил, что пора это менять. Кому-то врачи порекомендовали занятия спортом, чтобы улучшить здоровье. Кто-то хочет влезть в свое свадебное платье в 10-ю годовщину брака, кто-то хочет носить одежду, которая нравится, а не то, во что помещаешься. Кто-то просто хочет стать сильнее и выносливее, а кто-то влюбился в парня из соседнего спортзала и решил походить на тренировки.
Как видишь, мотивация к спорту действительно у каждого своя. Поэтому равняться друг на друга не стоит. Лучше воспользоваться универсальными советами, которые заставят тебя заниматься спортом, пишет beauty.ua.
Начни НЕ с понедельника
Каждый раз мы обещаем себе, что сядем на диету, начнем делать утреннюю зарядку с понедельника, нового месяца или года. Ага, и где эти все обещания? Если решила, что хочешь заниматься спортом, то не откладывай на завтра - начни двигаться маленькими шагами уже сегодня. Встань с дивана, вытри пыль с гантелей и сделай 50 приседаний, 50 выпадов, 10 отжиманий. В крайнем случае - выйди на прогулку. Тренеры и врачи говорят, что 10 тысяч шагов могут запросто заменить 30-минутную пробежку. Так что, не сиди, мув ё бади!
Купи красивую форму
Звучит банально, но новая и красивая спортивная форма заставит тебя заниматься. Во-первых, ты же не любишь тратить деньги на ветер, да? Во-вторых, в красивой одежде приятно тренироваться, ее хочется демонстрировать всем и вся, даже если ты пока и не можешь похвастаться телом, как у ангелов Victoria's Secret. Поверь, такие фитнес-обновки радуют девичью душу.
Составь план
Поверь, если ты не отслеживаешь свой прогресс, то легко потеряешь мотивацию к спорту и откажешься от тренировок. Вес может "стоять" несколько недель. Но это не значит, что нужно опускать руки. Если ты довольно дисциплинирована, скачай фитнес-приложение, в котором будет прописан четкий план тренировок. Если тебе нужен кто-то, кто будет тебя подталкивать и заставлять тренироваться, пойди в зал и найми тренера. Он составит подробный план тренировок и вытрясет из тебя не только лишние килограммы, но и душу, если ты пропустишь хоть одно занятие.
В фитнес-приложениях обычно есть и планы питания, поэтому они довольно удобны. Кроме того, успехи, которых ты достигла, будут фиксироваться, что не может не мотивировать на спорт.
Двигайся постепенно - шаг за шагом
Помни, что "день первый" в спорте - точка отсчета. Не нужно сразу замахиваться на программу атлетов. Для достижения любых целей требуется время и преданность делу, и в спорте то же самое. Изнурительные тренировки для неподготовленного тела могут быть не только болезненными, но и вредными - ты можешь получить травмы и растяжения. Поэтому не ожидай, что ты увидишь кубики пресса уже через неделю. И даже через две. Наращивай интенсивность занятий постепенно, начиная с самых простых и базовых тренировок. Через неделю можешь добавить гантели или, если ты предпочитаешь бег, увеличить дистанцию. Так ты станешь сильнее и выносливее и не бросишь тренировки на полпути.
Составь челленджи
Выберите область тренировок и поставь перед собой определенную цель. Например, делать по 100 приседаний в течение месяца. Или поставь перед собой задание бегать по 5 км через 30 дней после начала беговых занятий. Запланируй к концу первой недели тренировок отжиматься от пола 10 раз с ног, а не с колен и т.д. Поверь, достижения таких маленьких целей мотивирует на спорт лучше всего. Ты чувствуешь, что становишься сильнее, и не хочешь останавливаться на достигнутом.
Тренируйся меньше, но чаще
Двухразовые тренировки в неделю - путь в никуда. Хотя это хорошо и отлично для начала, но это не даст желаемых результатов. В итоге, ты огорчишься и вернешься к былому стилю жизни. Лучше заниматься меньше, но чаще. Устраивай хотя бы 15-минутные мини-тренировки раз в день на разные группы мышц. Например, в понедельник - пресс, во вторник - ноги, в среду - руки и грудь. И так по кругу. Это поможет не перегружать мышцы и ты быстро заметишь результаты.
Один день можешь смело отвести под лень, то есть отдых. В таком темпе ты не заскучаешь и не потеряешь мотивацию.
Добавь дополнительно пару км
Решила заниматься спортом? Тогда не время лениться. Вместо того, чтобы ехать на маршрутке, метро, такси - пройдите лишних пару километров. Или после ужина выйди на прогулку. Это поможет избавиться от пары кг без особых усилий. Борьба с желанием вернуться к старым привычкам - это уже половина успеха.
Сделай тренировки частью своей жизни
Нельзя поставить перед собой цель "похудеть к новому году", а после праздников вернуться к старым привычкам и снова лежать на диване с батончиком в руке. Так потерянный вес вернется. Изменение образа жизни на более здоровый - это больше, чем просто цель. Если ты просто пытаешься быстро похудеть, ты всегда будешь пребывать в цикле "запуска" и "остановки". И это не хорошо для твоего физического и эмоционального здоровья.
Просто правильно питайся и добавь в свою жизнь больше активностей, тогда и не будет что сбрасывать. Ты постоянно будешь в идеальной форме.