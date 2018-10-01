Красивое, здоровое и подтянутое тело - вот лучшая мотивация для того, чтобы заняться спортом уже сегодня

Начни НЕ с понедельника

Каждый раз мы обещаем себе, что сядем на диету, начнем делать утреннюю зарядку с понедельника, нового месяца или года. Ага, и где эти все обещания? Если решила, что хочешь заниматься спортом, то не откладывай на завтра - начни двигаться маленькими шагами уже сегодня. Встань с дивана, вытри пыль с гантелей и сделай 50 приседаний, 50 выпадов, 10 отжиманий. В крайнем случае - выйди на прогулку. Тренеры и врачи говорят, что 10 тысяч шагов могут запросто заменить 30-минутную пробежку. Так что, не сиди, мув ё бади!

Купи красивую форму

Звучит банально, но новая и красивая спортивная форма заставит тебя заниматься. Во-первых, ты же не любишь тратить деньги на ветер, да? Во-вторых, в красивой одежде приятно тренироваться, ее хочется демонстрировать всем и вся, даже если ты пока и не можешь похвастаться телом, как у ангелов Victoria's Secret. Поверь, такие фитнес-обновки радуют девичью душу.

Составь план

Поверь, если ты не отслеживаешь свой прогресс, то легко потеряешь мотивацию к спорту и откажешься от тренировок. Вес может "стоять" несколько недель. Но это не значит, что нужно опускать руки. Если ты довольно дисциплинирована, скачай фитнес-приложение, в котором будет прописан четкий план тренировок. Если тебе нужен кто-то, кто будет тебя подталкивать и заставлять тренироваться, пойди в зал и найми тренера. Он составит подробный план тренировок и вытрясет из тебя не только лишние килограммы, но и душу, если ты пропустишь хоть одно занятие.

В фитнес-приложениях обычно есть и планы питания, поэтому они довольно удобны. Кроме того, успехи, которых ты достигла, будут фиксироваться, что не может не мотивировать на спорт.

Двигайся постепенно - шаг за шагом

Помни, что "день первый" в спорте - точка отсчета. Не нужно сразу замахиваться на программу атлетов. Для достижения любых целей требуется время и преданность делу, и в спорте то же самое. Изнурительные тренировки для неподготовленного тела могут быть не только болезненными, но и вредными - ты можешь получить травмы и растяжения. Поэтому не ожидай, что ты увидишь кубики пресса уже через неделю. И даже через две. Наращивай интенсивность занятий постепенно, начиная с самых простых и базовых тренировок. Через неделю можешь добавить гантели или, если ты предпочитаешь бег, увеличить дистанцию. Так ты станешь сильнее и выносливее и не бросишь тренировки на полпути.

Составь челленджи