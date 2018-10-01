Мыть или не мыть голову - вот в чем вопрос!

В то время, как некоторые люди отдают предпочтение ежедневному мытью волос, другие стараются делать это как можно реже. Но оба варианта могут нанести больше вреда, чем пользы. Отвечая на первый вопрос, нужно учитывать текстуру и тип волос, тип кожи головы, поэтому не существует универсального количества дней, через сколько нужно мыть голову.

Если у тебя тонкие волосы

Тонкие волосы, как правило, становятся жирнее быстрее и теряют форму, поэтому мытье каждый день, к сожалению, необходимо. Чтобы локоны были более густыми, стоит узнать, когда стричь волосы в октябре, а также выбирать правильные средства.

Выбирая шампунь и кондиционер для волос, бери продукты, на которых написано "для объема", "для густоты" и подобные. Обычно, эти формулы легче, не содержат силиконов, которые закупоривают кожу головы и утяжеляют волосы.

Также трихологи не рекомендуют девушкам с тонкими волосами часто использовать сухие шампуни. Они могут закупоривать поры, ослабевая луковицы и приводя к обильному выпадению волос. Лучше мыть голову чаще, чтобы натуральные масла, смешиваясь с грязью, не создавали липкую пленку на поверхности кожи головы.

Если у тебя густые и толстые волосы

Толстые, жесткие волосы довольно плотной текстуры нужно мыть раз в три дня, а вообще - лучше реже, в зависимости от степени загрязнения. Трихологи советуют мыть волосы два-три раза в неделю, чтобы натуральные масла пробивались к кончиком и локоны не были слишком сухими. Иногда можно пользоваться сухими шампунями, но ни в коем случае нельзя наносить их на кончики, так как такая текстура волос и без того отличается сухостью прядей.

Что касается выбора шампуня и кондиционера, то выбирай формулы, содержащие масло арганы или масло ши, которые будут питать пряди и кожу головы.

Если у тебя жирная кожа головы

Жирный тип кожи головы требует мытья через день. Первое время может быть трудно отказаться от ежедневного мытья, но нужно перетерпеть. Это важно, ведь мытье через день поможет стабилизировать перепроизводство кожного сала.

При использовании кондиционеров следи за тем, чтобы продукт не попадал на корни и кожу головы, чтобы не допустить проблем с закупориванием пор. Выбирай шампуни и кондиционеры, которые богаты нежными очищающими ингредиентами, такими как перечная мята, эвкалипт и масло чайного дерева. Можешь добавить в свой обычный шампунь пару капель одного из этих масел самостоятельно. Они помогут контролировать работу сальных желез.

Если у тебя окрашенные волосы