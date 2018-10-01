Мыть или не мыть голову - вот в чем вопрос!

Можно ли мыть голову каждый день или лучше использовать сухой шампунь и сэкономить время утром на макияж или завтрак? Как часто мыть голову, чтобы волосы не выпадали так часто? Похоже, что ответы на эти вопросы должны быть простыми. Тем не менее, большинство из нас моет голову неправильно, пишет beauty.ua.
В то время, как некоторые люди отдают предпочтение ежедневному мытью волос, другие стараются делать это как можно реже. Но оба варианта могут нанести больше вреда, чем пользы. Отвечая на первый вопрос, нужно учитывать текстуру и тип волос, тип кожи головы, поэтому не существует универсального количества дней, через сколько нужно мыть голову.
Если у тебя тонкие волосы
Тонкие волосы, как правило, становятся жирнее быстрее и теряют форму, поэтому мытье каждый день, к сожалению, необходимо. Чтобы локоны были более густыми, стоит узнать, когда стричь волосы в октябре, а также выбирать правильные средства.
Выбирая шампунь и кондиционер для волос, бери продукты, на которых написано "для объема", "для густоты" и подобные. Обычно, эти формулы легче, не содержат силиконов, которые закупоривают кожу головы и утяжеляют волосы.
Также трихологи не рекомендуют девушкам с тонкими волосами часто использовать сухие шампуни. Они могут закупоривать поры, ослабевая луковицы и приводя к обильному выпадению волос. Лучше мыть голову чаще, чтобы натуральные масла, смешиваясь с грязью, не создавали липкую пленку на поверхности кожи головы.
Если у тебя густые и толстые волосы
Толстые, жесткие волосы довольно плотной текстуры нужно мыть раз в три дня, а вообще - лучше реже, в зависимости от степени загрязнения. Трихологи советуют мыть волосы два-три раза в неделю, чтобы натуральные масла пробивались к кончиком и локоны не были слишком сухими. Иногда можно пользоваться сухими шампунями, но ни в коем случае нельзя наносить их на кончики, так как такая текстура волос и без того отличается сухостью прядей.
Что касается выбора шампуня и кондиционера, то выбирай формулы, содержащие масло арганы или масло ши, которые будут питать пряди и кожу головы.
Если у тебя жирная кожа головы
Жирный тип кожи головы требует мытья через день. Первое время может быть трудно отказаться от ежедневного мытья, но нужно перетерпеть. Это важно, ведь мытье через день поможет стабилизировать перепроизводство кожного сала.
При использовании кондиционеров следи за тем, чтобы продукт не попадал на корни и кожу головы, чтобы не допустить проблем с закупориванием пор. Выбирай шампуни и кондиционеры, которые богаты нежными очищающими ингредиентами, такими как перечная мята, эвкалипт и масло чайного дерева. Можешь добавить в свой обычный шампунь пару капель одного из этих масел самостоятельно. Они помогут контролировать работу сальных желез.
Если у тебя окрашенные волосы
Очень важно выбирать безсульфатные шампуни и кондиционеры без парабенов, которые будут защищать цвет от вымывания и выцветания. Осветленные и окрашенные волосы хорошо реагируют на кератин в составе средств, поскольку это белковое соединение является натуральным строительным материалом волосяной нити. Краски и осветляющие средства разрушают кератиновые соединения волос. Использование шампуней, масок и кондиционеров с кератином, поможет реструктурировать волосы.
Как часто мыть окрашенные волосы? Зависит от типа волос: тонкие - чаще, густые - реже.
Если у тебя ровные волосы
Использование более легких шампуней и кондиционеров на прямых волосах - идеальный уход, поскольку волосы, лишенные текстуры, имеют тенденцию жирнеть намного быстрее, чем кудрявые. Обычно, достаточно мыть голову каждый день или через день, чтобы локоны были здоровыми и блестящими. Выбирай формулы, обогащенные экстрактом водорослей, морской солью и кокосовым маслом для улучшения структуры и усиления блеска.
Если у тебя кудрявые или волнистые волосы
Когда дело доходит до ухода за кудрявыми волосами, специалисты рекомендуют мыть волосы как можно реже. Чем толще волоски и чем туже локоны, тем реже можешь мыть голову - каждые три или четыре дня. Этого будет достаточно, чтобы сохранить локоны неповрежденными и увлажненными.
После первого мытья волос шампунем используйте кондиционер на корнях и кончиках, смывай его теплой водой и снова очищай корни (только корни!) шампунем. Такая процедура - отличный способ ухода за вьющимися волосами, который помогает сохранить кудри упругими, предотвратить пушение и обильное завивание при повышенной влажности.
Выбирай шампуни и кондиционеры с аргановым или кокосовым маслами, которые питают и увлажняют локоны.
Как видишь, все волосы разные, поэтому нет одного единого правильного или неправильного ответа, на вопрос "как часто мыть голову". Все зависит от твоего типа волос.