Аист все не прилетает? Самые распространенные причины женского бесплодия

Если вы и ваш партнер изо всех сил безуспешно пытаетесь завести ребенка, то знайте - вы не одиноки. О бесплодии говорят при отсутствии беременности через год регулярной половой жизни без контрацепции (при контактах не реже двух раз в неделю).
В течение такого срока с данной проблемой сталкиваются от 12 до 28% всех гетеросексуальных пар во всем мире, а около 8% людей испытывают трудности с зачатием на протяжении всего репродуктивного периода, пишет fabiosa.ru
По словам врачей, 20-35% всех случаев обусловлены женским бесплодием, 20-30% - мужским, а еще 25-40% возникают из-за проблем у обоих партнеров. В 10-20% случаев причина не обнаружена.
И все же, почему аист никак не прилетает? Давайте узнаем об этом больше!
Факторы риска
По оценкам специалистов, около 10% представительниц прекрасного пола в США в возрасте от 15 до 44 лет испытывают трудности с зачатием и/или сохранением беременности. Женское бесплодие может быть обусловлено рядом факторов:
1. Возраст: способность к зачатию начинает снижаться примерно после 32 лет.
2. Вредные привычки: любое количество спиртного снижает шансы на зачатие. Курение во время беременности снижает фертильность и увеличивает вероятность самопроизвольного аборта, а пассивное вдыхание дыма связано с более низкой рождаемостью.
3. Ожирение или избыточный вес: если расстройство пищевого поведения приводит к серьезному набору или резкой потере веса, то могут возникнуть проблемы с рождаемостью.
4. Диета: отсутствие фолиевой кислоты, железа, цинка и витамина B12 может повлиять на фертильность. Женщины-веганы должны проконсультироваться с врачом по поводу питательных добавок.
5. Физическая активность: как переизбыток, так и нехватка упражнений может привести к проблемам с зачатием.
6. Инфекции, передающиеся половым путем: хламидиоз может повредить маточные трубы у женщины. Некоторые другие ЗППП также могут вызывать бесплодие.
7. Некоторые химические вещества (пестициды, гербициды, соединения тяжелых металлов, таких как свинец и растворители). Исследования показали, что фертильность могут снизить даже ингредиенты некоторых бытовых моющих средств.
8. Психический стресс: он не только приводит к снижению сексуальной активности, но и влияет на овуляцию женщин.
Болезни и состояния, которые влияют на женскую фертильность
На способность женщины к зачатию также могут повлиять некоторые медицинские условия.
- первичная овариальная недостаточность (ранняя менопауза): в этом случае яичники прекращают работать, а менструация заканчивается до 40 лет;
- синдром поликистозных яичников (СПКЯ);
- гиперпролактинемия: если уровень пролактина высок, а женщина не беременна или не кормит грудью, это может повлиять на овуляцию и фертильность;
- плохое качество яйцеклетки: чем старше женщина, тем выше риск выкидыша;
- проблемы со щитовидной железой: сверхактивная или малоактивная щитовидная железа может стать причиной гормонального дисбаланса;
- высокий уровень холестерина;
- хронические состояния: к ним относятся СПИД или рак.
2. Проблемы в матке или фаллопиевых трубах:
- тазовые спайки: это полоски рубцовой ткани, которые могут образоваться после воспаления таза, аппендицита, а также абдоминальной или тазовой хирургии;
- миомы: доброкачественные опухоли, которые встречаются в мышечной стенке матки;
- эндометриоз;
- стерилизация в анамнезе: шансы вернуть фертильность после перевязки маточных труд крайне малы.
3. Прием некоторых медикаментов:
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): долгосрочное применение аспирина или ибупрофена может затруднить зачатие;
- химиотерапия: некоторые препараты такого типа могут привести к овариальной недостаточности — в некоторых случаях это необратимо;
- лучевая терапия: если она нацелена на репродуктивные органы, то это влияет на фертильность;
- наркотические вещества: женщины, употребляющие наркотики, могут иметь проблемы с зачатием.
4. Другие причины
На фертильность женщины могут также влиять состояния, связанные с задержкой полового созревания или отсутствием менструации: целиакия, сахарный диабет и некоторые аутоиммунные заболевания, (например, волчанка).
Генетические аномалии также делают зачатие и беременность менее вероятными.
Хорошая новость: хотя причин бесплодия очень много, большинство из них можно устранить.
Профилактика и лечение
Некоторые типы бесплодия не поддаются терапии. Однако, к счастью, существует множество безопасных и эффективных методов, которые значительно улучшают шансы забеременеть.
1. Регулярно занимайтесь сексом во время овуляции. Половые контакты, происходящие как минимум за 5 дней до и 5 дней после овуляции, улучшают шансы забеременеть.
2. Откажитесь от вредных привычек. Если вы курите и употребляете алкоголь, бросьте прямо сейчас!
3. Ограничьте употребление кофеина.
4. Занимайтесь физкультурой. Регулярные физические упражнения очень важны, но они не должны быть интенсивными.
5. Избегайте экстремальных нагрузок и стрессовых ситуаций, поскольку это может стать причиной гормонального сбоя.
Если вы безуспешно пытаетесь зачать ребенка в течение одного года, то, скорее всего, вам не нужна помощь специалистов. Однако обязательно поговорите с вашим врачом, если по прошествии указанного срока запланированная беременность никак не наступает.
Krasotka.ee рекомендует поделиться этой полезной информацией со своими подругами, которые мечтают испытать радость материнства. Пусть аист прилетит в их дома как можно скорее!