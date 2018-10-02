Аист все не прилетает? Самые распространенные причины женского бесплодия

В течение такого срока с данной проблемой сталкиваются от 12 до 28% всех гетеросексуальных пар во всем мире, а около 8% людей испытывают трудности с зачатием на протяжении всего репродуктивного периода, пишет fabiosa.ru

По словам врачей, 20-35% всех случаев обусловлены женским бесплодием, 20-30% - мужским, а еще 25-40% возникают из-за проблем у обоих партнеров. В 10-20% случаев причина не обнаружена.

И все же, почему аист никак не прилетает? Давайте узнаем об этом больше!

Факторы риска

По оценкам специалистов, около 10% представительниц прекрасного пола в США в возрасте от 15 до 44 лет испытывают трудности с зачатием и/или сохранением беременности. Женское бесплодие может быть обусловлено рядом факторов:

1. Возраст: способность к зачатию начинает снижаться примерно после 32 лет.

2. Вредные привычки: любое количество спиртного снижает шансы на зачатие. Курение во время беременности снижает фертильность и увеличивает вероятность самопроизвольного аборта, а пассивное вдыхание дыма связано с более низкой рождаемостью.

3. Ожирение или избыточный вес: если расстройство пищевого поведения приводит к серьезному набору или резкой потере веса, то могут возникнуть проблемы с рождаемостью.

4. Диета: отсутствие фолиевой кислоты, железа, цинка и витамина B12 может повлиять на фертильность. Женщины-веганы должны проконсультироваться с врачом по поводу питательных добавок.

5. Физическая активность: как переизбыток, так и нехватка упражнений может привести к проблемам с зачатием.

6. Инфекции, передающиеся половым путем: хламидиоз может повредить маточные трубы у женщины. Некоторые другие ЗППП также могут вызывать бесплодие.

7. Некоторые химические вещества (пестициды, гербициды, соединения тяжелых металлов, таких как свинец и растворители). Исследования показали, что фертильность могут снизить даже ингредиенты некоторых бытовых моющих средств.

8. Психический стресс: он не только приводит к снижению сексуальной активности, но и влияет на овуляцию женщин.

Болезни и состояния, которые влияют на женскую фертильность

На способность женщины к зачатию также могут повлиять некоторые медицинские условия.

первичная овариальная недостаточность (ранняя менопауза): в этом случае яичники прекращают работать, а менструация заканчивается до 40 лет;

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

гиперпролактинемия: если уровень пролактина высок, а женщина не беременна или не кормит грудью, это может повлиять на овуляцию и фертильность;

плохое качество яйцеклетки: чем старше женщина, тем выше риск выкидыша;

проблемы со щитовидной железой: сверхактивная или малоактивная щитовидная железа может стать причиной гормонального дисбаланса;

высокий уровень холестерина;

хронические состояния: к ним относятся СПИД или рак.

2. Проблемы в матке или фаллопиевых трубах:

тазовые спайки: это полоски рубцовой ткани, которые могут образоваться после воспаления таза, аппендицита, а также абдоминальной или тазовой хирургии;

миомы: доброкачественные опухоли, которые встречаются в мышечной стенке матки;

эндометриоз;

стерилизация в анамнезе: шансы вернуть фертильность после перевязки маточных труд крайне малы.

3. Прием некоторых медикаментов:

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): долгосрочное применение аспирина или ибупрофена может затруднить зачатие;

химиотерапия: некоторые препараты такого типа могут привести к овариальной недостаточности — в некоторых случаях это необратимо;

лучевая терапия: если она нацелена на репродуктивные органы, то это влияет на фертильность;

наркотические вещества: женщины, употребляющие наркотики, могут иметь проблемы с зачатием.

4. Другие причины

На фертильность женщины могут также влиять состояния, связанные с задержкой полового созревания или отсутствием менструации: целиакия, сахарный диабет и некоторые аутоиммунные заболевания, (например, волчанка).

Генетические аномалии также делают зачатие и беременность менее вероятными.

Хорошая новость: хотя причин бесплодия очень много, большинство из них можно устранить.

Профилактика и лечение

Некоторые типы бесплодия не поддаются терапии. Однако, к счастью, существует множество безопасных и эффективных методов, которые значительно улучшают шансы забеременеть.

1. Регулярно занимайтесь сексом во время овуляции. Половые контакты, происходящие как минимум за 5 дней до и 5 дней после овуляции, улучшают шансы забеременеть.

2. Откажитесь от вредных привычек. Если вы курите и употребляете алкоголь, бросьте прямо сейчас!

3. Ограничьте употребление кофеина.

4. Занимайтесь физкультурой. Регулярные физические упражнения очень важны, но они не должны быть интенсивными.

5. Избегайте экстремальных нагрузок и стрессовых ситуаций, поскольку это может стать причиной гормонального сбоя.

Если вы безуспешно пытаетесь зачать ребенка в течение одного года, то, скорее всего, вам не нужна помощь специалистов. Однако обязательно поговорите с вашим врачом, если по прошествии указанного срока запланированная беременность никак не наступает.