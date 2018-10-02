До сих пор не могут себя простить: звезды, которые сделали аборт и признались в этом

Кэмерон Диаз не может выносить ребенка из-за аборта в юности

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Голливудскую актрису часто спрашивают про детей. Точнее про их отсутствие. Кэмерон весело отвечает, что не хочет такой ответственности. Однако в окружении звезды уверяют, что за напускной веселостью Диаз скрывается настоящая драма.

Якобы длинноногая красотка беременела и от актера Мэтта Диллона, и от певца Джастина Тимберлейка, но не смогла выносить ребенка. Причина выкидышей на ранних сроках кроется в бурной юности Диаз: подростком она сделала аборт. В одном из интервью Диаз это подтвердила.

Лайма Вайкуле осталась бездетной в наказание

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Лайме - 64 года. К этому возрасту добропорядочные бабушки уже хвастаются успехами внуков, но Вайкуле себе не может позволить такой роскоши. У нее нет детей. Хотя могла бы.

Дважды Лайма делала аборт, сама говорила журналистам. Первый раз певица приняла такое решение из-за карьеры, во-второй - по настоянию гражданского супруга Андрея Латковского. Больше судьба не подарила Лайме возможность стать мамой.

В 2010 Вайкуле сделала ЭКО. 56-летняя певица забеременела, но не смогла выносить ребенка. До сих пор она раскаивается и считает одиночество своим наказанием.

После аборта Ольга Дроздова 15 лет вымаливала ребенка

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Жена Дмитрия Певцова тоже делала аборт. Она забеременела будучи молоденькой студенткой и... прервала беременность.

Ошибка молодости аукнулась Дроздовой, когда она уже была известной актрисой и женой Дмитрия Певцова. 15 лет звездная пара не могла завести ребенка. Ольга считает, что вымолила сына у бога. Она родила в 42 года.

Никки Минаж начала жалеть, что избавилась от ребенка

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Никки признавалась, что сделала аборт по настоянию родителей: она училась в школе, когда у нее случилась взрослая любовь с одноклассником.

Раньше Минаж заявляла, что сделала правильный выбор и ни о чем не жалеет. Возможно, так и было. Сейчас Никки уже 35 лет, а детей у нее нет... В последнее время певица часто говорит, что мечтает о большой и крепкой семье...

Легендарная Вупи Голдберг сделала аборт в 15

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В интервью актриса призналась, что это было семейное решение - сделать аборт: 15-летнюю девочку родители не спрашивали. В 18 Вупи поняла, что снова беременна и в этот раз не пошла на поводу у своей семьи.

Она родила дочь Александру, которая совсем не помешала построить матери карьеру. Когда девочке было всего 16 лет она сообщила своей звездной маме, что ждет ребенка. Голдберг восприняла ситуацию, как бумеранг из своего детства. Она предоставила Александре самой решать свою судьбу и в 34 года стала бабушкой.

Елена Яковлева приняла решение, а муж поддержал

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Первый брак актрисы продлился совсем не долго - всего полгода. Но за это время Елена успела забеременеть и сделать аборт. Так она сказала в одном из интервью.