У подростка появилась ужасающая сыпь от использования салфеток для снятия макияжа

Не покупайте эти салфетки для макияжа. Алиса в течение нескольких месяцев пользовалась ими, но вчера открыла новую упаковку, и произошло это. Мы просмотрели отзывы на сайте производителя – среди них множество негативных. Решила поделиться этим, чтобы предостеречь от подобного еще других людей. #Neutrogena

Фотографией того, какие повреждения при использовании привычной косметики получила ее дочь, поделилась Джейми Поттс.

Применение салфеток для снятия макияжа обернулось кошмаром

Алиса использовала для снятия макияжа салфетки популярной марки Neutrogena. Только через несколько месяцев, когда девушка открыла очередную новую упаковку, проявилась сильнейшая аллергическая реакция. Мама Алисы приняла решение поделиться этой историей в Сети, чтобы предупредить остальных пользователей этого продукта о возможных последствиях. По этой же причине мы предлагаем ознакомиться с информацией о том, что входило в состав этого гигиенического средства и могла ли аллергия стать типичной реакцией на его использование.

Официальная формула

Согласно информации на сайте компании-производителя, перечень ингредиентов был следующим:

Вода, цетилэтилгексаноат, изостеарилпальмитат, пентаэритритилтетрагексаноат, изонион изононаноат, циклопентасилоксан, гексиленгликоль, лаурат ПЭГ-4, каприловые / каприновые глицериды ПЭГ-6, кокоат сахарозы, карбомер, гидроксид натрия, бензойная кислота, дегидроуксусная кислота, феноксиэтанол, йодпропинилбутилкарбамат, аромат (EU 1279).

В то же время присутствовало и сообщение следующего характера:

Neutrogena® стремится предоставлять максимально точную информацию о составе представленных в ассортименте средств, однако не гарантирует того, что их перечни полны или актуальны.

Как правило, это означает, что один или несколько компонентов могут быть изменены, изъяты или добавлены. Маловероятно, что корректировка рецептур сказывается на качестве готового продукта положительным образом. При недостатке информации такого характера клиенты будут продолжать покупать продукцию под той же маркой, в действительности получая в пользование средства с другими характеристиками вследствие модификации формулы. Это может привести к таким же последствиям, с которыми столкнулась Алиса Поттс.

Девушка и ее мать оказались не единственными пострадавшими: судя по отзывам, многие также были разочарованы качеством продукта, поскольку некоторые отмечали появление сыпи, болевых ощущений, раздражений и других дерматологических проблем после применения уже упомянутых салфеток.

Анализ состава

Большинство компонентов действительно безопасны, однако некоторые из них могут вызвать аллергические реакции при определенных условиях.

Циклопентасилоксан обладает способностью раздражать дыхательные пути и слизистых оболочек глаз. Содержащие его средства не рекомендованы к использованию при бронхиальной астме или уже проявившихся аллергических реакциях. Гидроксид натрия считается токсичным химически активным веществом, способным вызывать сильные ожоги и перманентное повреждение глаз. Лаурат ПЭГ-4 хотя и разрешен в косметической промышленности, является аллергеном. Феноксиэтанол – консервант, который также может применяться при производстве средств ухода и гигиены, но при условии, что его концентрация не превышает 1%.

Йодопропинилбутилкарбамат – токсичное при вдыхании, вызывающее иммунные и аллергические реакции вещество.

Существует большое количество химически активных соединений, способных нанести вред коже и даже поспособствовать возникновению дисфункций в работе ряда органов. Для того, чтобы предотвратить подобный исход, необходимо внимательно изучать состав каждого используемого средства, ведь содержать потенциальные аллергены может продукция даже самого дорогого или известного бренда.

Случай Алисы Поттс – не единичный, но мы надеемся, что благодаря публикации фотографий в Сети Джейми смогла предостеречь не одного человека, который мог бы оказаться на её месте.

А вам приходилось оказываться в столь неприятной ситуации? Будьте осторожны!