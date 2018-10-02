Серьезно?! Виктория Боня показала, сколько весит с точностью до грамма

Несколько месяцев назад Виктория Боня с гордостью демонстрировала аппетитные формы и рассказывала интернет-пользователям, что наконец обрела женственную фигуру, о которой всегда мечтала. Однако теперь телеведущая, судя по всему, решила вновь вернуться к занятиям спортом. В своем Instagram Виктория пообещала, что больше не забросит фитнес-зал.

Также Боня решила продемонстрировать интернет-пользователям, сколько она весит. Телеведущая опубликовала в инстаграм-историях фото весов, которые показали 55,3 килограммов.

ФОТО: Кадр из Instagram