Серьезно?! Виктория Боня показала, сколько весит с точностью до грамма

Многие интернет-пользователи восхищаются фигурой 38-летней Виктории Бони. Однако сама она, судя по всему, не очень довольна своими формами. На днях телеведущая откровенно призналась фолловерам, сколько она весит.
Несколько месяцев назад Виктория Боня с гордостью демонстрировала аппетитные формы и рассказывала интернет-пользователям, что наконец обрела женственную фигуру, о которой всегда мечтала. Однако теперь телеведущая, судя по всему, решила вновь вернуться к занятиям спортом. В своем Instagram Виктория пообещала, что больше не забросит фитнес-зал.
Также Боня решила продемонстрировать интернет-пользователям, сколько она весит. Телеведущая опубликовала в инстаграм-историях фото весов, которые показали 55,3 килограммов.
Напомним, что рост Виктории составляет 169 сантиметров. Ее фигурой восхищаются миллионы интернет-пользователей. Не так давно Боня опубликовала серию снимков, на которых позирует в одном нижнем белье. Поклонники не могли сдержать своих эмоций и осыпали Викторию комплиментами. А ведь раньше многие поклонники телеведущей считали ее слишком худой и многократно советовали начать питаться для того, чтобы немного набрать вес.