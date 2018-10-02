Мать до сих пор кормит пятилетнего сына грудью: когда захочет - сам остановится

Наша сегодняшняя героиня Эми Хардкасл родом из Великобритании, и она относится к категории мам, которые планируют кормить малышей до тех пор, пока они сами этого хотят, пишет fabiosa.ru

Макс родился в июле 2013 года, и поначалу Эми было некомфортно кормить его грудью. В 4 недели она чуть было не перешла на смеси из-за проблем с лактацией, но, к счастью, все обошлось. Она быстро втянулась в этот процесс, а когда узнала о ценных свойствах грудного молока, приняла решение "не отлучать Макса от груди по возможности долго".

Когда сыну исполнилось 6 месяцев, Эми начала подкармливать его также и другой едой. Сейчас Максу – 5 лет, и несколько раз в неделю он просит у мамы грудь. Ни Эми, ни ее сын пока не планируют прекращать ГВ.

Я пытаюсь объяснить следующее: если что-то не является культурной нормой, это не значит, что это неправильно. ГВ имеет особый смысл, пока тело производит молоко для того, чтобы напитать моего ребенка. Когда Макс был маленький, я кормила его на людях. Сейчас мы делаем это только дома. Я планирую прекратить ГВ, когда он сам этого захочет. И для меня это не проблема,

– рассказывает Эми в своем Инстаграме.

Ее цель – донести до других мам, что это нормально – кормить "взрослых" детей

грудью. Даже негативная реакция на некоторые посты не является для Эми помехой.

Я не осуждаю других мам, которые имеют иную точку зрения. Я просто хочу, чтобы каждая женщина смогла сделать в вопросе ГВ правильный выбор,

– заключает Эми.