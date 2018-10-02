Невероятно! Женщина набрала более 40 килограммов до родов (фото)

У Лары оказался настолько огромный живот, что уже на 12 недели беременности люди спрашивали ее, как скоро она родит.

Рассказывая свою историю изданию UK Daily Mail, Лара уточнила, что за несколько лет до беременности у нее был диагностирован диабет первого типа.

Она ожидала, что в силу такого заболевания может набрать больше веса во время беременности, чем это обычно бывает. Но была шокирована тем, сколько килограммов реально прибавилось!

Фактически, когда женщина была на 32 неделе беременности, медики сказали, что ее плод весит почти как сформировавшийся ребенок. Как заметила Лара, жить с таким весом - это настоящая борьба.

Когда женщина была на 36 неделе беременности, окружность живота уже составляла 140 см. Она набрала почти 41 кг. Примерно в это же время у нее отошли воды.

Ее ребенок появился на свет посредством кесарева сечения, и вскоре мамочка увидела свою прекрасную дочь, которую назвали Саванна.

В момент рождения девочка весила около 4 200 граммов. Это несколько больше, чем среднестатистический ребенок. Но мама была счастлива, что ее малышка здорова!

У Лары же появилась своя задача - сбросить лишний вес. Она приступила к работе, начала вести здоровый образ жизни, чтобы вернуться к более безопасному весу.

Несмотря на всю тяжесть беременности и увеличение веса, у Лары не было никаких сожалений. Наоборот, она с нетерпением ждала этого ребенка, чувствуя, что всё стоит того.

Конечно, не всегда легко справиться с состоянием здоровья во время беременности, но у Лары было правильное отношение, и у ее истории счастливый конец.

Фото Лары вы можете посмотреть здесь.