Веснушки как у Меган Маркл. Новый бьюти-тренд набирает обороты

Когда в прошлом году принц Гарри объявил о своей помолвке с Меган Маркл, Алли Медоус посмотрела на фотографии улыбающейся пары и подумала: "У этой девушки такие красивые веснушки".

Мне всегда нравились веснушки, и Меган была такой милой!

— говорит Медоус, 28-летняя стилист-парикмахер из Лос-Анджелеса.

Увидев веснушки теперь уже супруги принца Гарри, которые не были замаскированы слоями тонального крема, девушка решила, что и ей пренепременно нужны такие. Она распечатала фото Меган со свадьбы и отправилась со снимком в тату-салон на 45-минутную процедуру.

Сначала лицо очищают от косметики, карандашом прорисовывают веснушки в тех местах, где хочет клиент, — частично возле носа, либо по всему лицу хаотично (некоторые просят нарисовать веснушки даже на шее). При желании можно нанести анестезию в виде крема. Обычно пятнышки получаются больше диаметром, потому что после заживления они уменьшаются и заметно светлеют. Пигмент на водной основе вводится машинкой с иглой поверхностно (0,3 миллиметра). Палитра пигментов широкая — от светло-бежевых до коричневых. Нельзя сказать, что по популярности процедура обгоняет татуаж губ и бровей, но кто знает, что будет через пару лет,

— объяснила мастер Виолетта Карапетян.

Сейчас у Медоус 20 искусственных веснушек — на щеках, носу и на лбу. Они могут держаться от нескольких месяцев до нескольких лет, это зависит от множества факторов (влияет и ежедневный уход за кожей, и использование скрабов, пилингов, и то, как часто вы будете загорать).

У меня есть парочка веснушек даже на лбу, потому что у Меган тоже есть такие. Я, наверное, одержима, но то, что получилось, мне безумно нравится!

— сказала девушка.

Надо отметить, что Алли — не единственная, кто решил сделать такие же веснушки, как у Меган.

Каждый день мне звонят десятки девушек, которые интересуются этой процедурой. На данный момент существует определенная тенденция выглядеть как можно более естественно, молодо и свежо. Тату-веснушки — это также отличный способ маскировки шрамов от прыщей или гиперпигментации,

— говорит 30-летняя Бетани Волоски из тату-студии Cosmetic Tattoo в Бруклине.

Прежде чем отправиться на процедуру, Медоус целыми неделями рисовала веснушки карандашом для глаз, чтобы убедиться, что это то, чего она действительно хочет.

Веснушки сделали меня более уверенной в себе, у меня было так много комплиментов! Сначала они были довольно темными, потом красными, как татуировка первое время, и как только они зажили, стали немного посветлее. Теперь их заметно и с макияжем, и без,

— говорит девушка.

Медоуз предупреждает, что процедура была для нее более болезненной, чем обычная татуировка.

Я чувствовала каждый маленький тык, и это намного медленнее, но конечный результат стоит того. Когда я вернулась домой и посмотрела на себя в зеркало, я была поражена, как круто получилось! Сразу отправила снимок своему мастеру со словами благодарности.

Сначала друзья назвали меня сумасшедшей из-за того, что я решилась на это, но когда они увидели конечный результат, то все сошлись во мнении, что это выглядит так естественно и красиво. Я бы рекомендовала всем, кому нравятся веснушки, сделать эту процедуру. Я подумываю над тем, чтобы добавить еще немного "поцелуев солнца".

Фото девушки здесь.