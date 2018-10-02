Лайф - не кайф! Наташа Королева рассказала о жизни после 40

Наташа Королева дала откровенное интервью, в котором рассказала об одном из самых непростых периодов своей жизни.

По словам певицы, когда ей исполнилось 40 лет, у нее начался серьезный возрастной кризис. Изменения она ощущала как в физиологическом, так и в духовном плане, и эти изменения были нерадостными. Будучи всегда позитивным человеком, артистка потеряла желание общаться с окружающими, чувствовала усталость и разочарование.

«Все не так и не эдак, это не нравится, того не хочу... Да и вообще, все стало не в кайф! Порой даже не хотелось выходить из дома, видеть людей – казалось, я так от всех устала!»

– признается Королева.

Выход из кризиса наметился, когда певица прислушалась к своим ощущениям. Она обратилась к психотерапевту, который помог ей сеансами гипноза, села на диету и начала медитировать, чтобы вновь обрести гармонию с миром.

В итоге через пять лет звезда российской эстрады наконец почувствовала новый прилив сил, пишет teleprogramma.pro. Отметившая 45-летие артистка вновь полна энтузиазма и утверждает, что народная мудрость «45 – ягодка опять» – это про нее.

Наташа Королева активно ведет страничку в Instagram, где часто радует поклонников новыми фотографиями и видео, а также завершает подготовку к своему юбилейному концерту в Кремле.