Экономим время и деньги с помощью вкуснейших блюд из курицы

Разделываем курицу

Для приготовления возьмите крупную тушку курицы весом около 2 кг. А если у вас большая семья, берите две.

Разделайте тушку курицы следующим образом: аккуратно снимите кожу с грудки и отрежьте кожу в районе куриной шеи, затем отделите от спинки грудку, крылья и окорочка. Окорочка разделите на голени и бедра. Филе куриной грудки отделите от костей и разделите на две части, отделите малое филе. Ничего не выбрасывайте!

Приступаем к приготовлению

Первым варим вкусный суп с домашней лапшой

Понадобится куриная спинка, малое филе и куриные кости, оставшиеся от грудки, 3 яйца, 300 г пшеничной муки, 2 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, пучок зелени, щепотка соли

Из курицы сварить бульон. Пока бульон варится, приготовить лапшу. Яйца взбить венчиком, постепенно добавить муку и замесить крутое тесто. Положить в холод на 30 минут. Курицу с костями вынуть из бульона, добавить в суп овощи и отварить почти до готовности. Тесто тонко раскатать, нарезать в лапшу, добавить в суп и варить 10 минут, посыпать зеленью и снять с огня.

Блюдо номер два - бутерброды с курицей

Филе, которое вы вынули из бульона, мелко нарежьте. Уберите в холодильник. Утром останется добавить пару столовых ложек консервированной кукурузы, рубленую зелень и немного сметаны или майонеза. Полученную смесь перемешать и выложить на хлеб. Отварного куриного мяса обычно хватает на 4-5 бутербродов.

Займемся третьим блюдом и приготовим запеченную пикантную курочку с овощами

Замаринуйте сегодня, чтобы завтра приготовить королевский ужин.

Понадобятся куриные бедра, голени и крылья, 2 ст.л. зерновой горчицы, 2–3 ч.л. аджики, 2–3 моркови, горсть зеленого замороженного горошка, соль – по вкусу, пучок зелени

Морковь нарезать брусочками. Смешать горчицу, аджику и соль. К курице добавить морковь, горошек, маринад и рубленую зелень. Перемешать продукты и оставить мариноваться в холодильнике на ночь. Запечь в духовке до готовности при 180°С.

Готовим четвертое блюдо – домашние рулетики

Понадобится половина оставшегося куриного филе, пучок зелени, 100 г брынзы, 2–3 ст.л. зеленого горошка, 2 ст.л. сметаны, соль – по вкусу

Куриное филе разрежьте вдоль на две части и отбейте через пищевую пленку. Смешайте брынзу, рубленую зелень и горошек. Выложите смесь на филе, сверните рулетом. Смажьте сметаной и запеките в духовке около 30 минут при температуре 180°С.

Еще и на полуфабрикаты останется: готовим фрикадельки – блюдо номер пять.

Понадобится 0,5 ст. риса, 1 луковица, 1 небольшая морковь, оставшееся филе, 1 яйцо, 1 ч.л. растительного масла, соль – по вкусу

Рис отварить до полуготовности, остудить. Лук и морковь спассеровать на масле. Грудку перемолоть в блендере или прокрутить на мясорубке, соединить получившийся фарш, рис, овощи, посолить, перемешать и сформировать небольшие фрикадельки. Разложить на доске и заморозить.

А из куриной кожи приготовим, шестое, старинное еврейское блюдо -фаршированные шейки.

Понадобится куриная кожа (шея и кожа с грудки), 1 луковица, 2 ст. хлебных крошек, 3–4 ст.л. сливочного масла.

На сливочном масле обжарить репчатый лук, добавить хлебные крошки и слегка поджарить. Получившуюся массу выложить на куриную кожу и свернуть в плотный рулет. Слегка перетянуть ниткой и обжарить на масле до золотистой корочки.

Полезный совет хозякам дает блогер и автора поваренной книги из Эстонии Мари-Лиис Иловер:

Самый простой способ - купить большую курицу и приготовить ее целиком в духовке. Затем разделить мясо на порции и на следующий день смело добавлять в пасту, а еще через день, например, в салат. Кости идеально подходят для варки бульена, ну а оставшуюся курицу можно хранить в морозильной камере и не переживать, что она испортится

Также по словам Мари-Лиис, куринное мясо очень хорошо усваивается и способствует похудению.