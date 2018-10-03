Мужчины назвали семь зон женского тела, которые сводят их с ума

Ваши волосы

Мужчинам нравится их аромат, они любят гладить их и заправлять ваши пряди вам за ушко. Вам необходимо делать лишь одно — добросовестно ухаживать за своими волосами, чтобы они всегда вкусно пахли, были мягкими и блестящими, пишет femmie.ru

Ваши глаза

Мужчины в самом деле тонут в них и могут даже в какой-то момент больше ничего не видеть, кроме ваших глаз. И здесь не нужны никакие smoky eyes — главное, не прерывайте зрительный контакт со своим спутником.

Ваша кожа

Прикасаться к нежной и гладкой коже женщины — одно из самых будоражащих тактильных ощущений мужчин. Так что не забывайте каждый раз после душа наносить на кожу питательный крем, который смягчит ее еще больше и окутает нежным ароматом.

Ваша ключица и изгиб шеи

Одна из главных эрогенных зон и место притяжения для мужчины — ваша шея прекрасна, так что чаще надевайте вещи с широким декольте и открытыми плечами, чтобы позволять своему избраннику любоваться ею и страстно ее целовать.

Ваш пупок

Любите носить кроп-топы и приоткрывать свой пупок? Смело продолжайте это делать! Как оказалось, мужчины неравнодушны к этой части женского тела и не прочь поцеловать ее разок-другой.

Изгибы вашего тела

Талия, бедра, ягодицы — ваши формы, какими бы они ни были, для мужчин — это чуть ли не любовь всей их жизни! Однако, держать себя в форме все же стоит, ведь изгибы не должны быть скрыты за дряблой кожей и целлюлитом.

Ваша грудь

Еще один неумолимый центр притяжения для мужчин. Они любят прикасаться к ней или даже просто любоваться ею. И, поверьте, не имеет значения, какого она размера — сам факт ее существования сводит мужчин с ума!