Девушка с гигантской губой встретила любовь всей жизни

Британка родилась с большим количеством родимых пятен, одно из которых оказалось у неё на нижней губе. Это образование сильно деформировало губу, сделав её огромной, пишет www.proaist.ru

Как рассказала сама Кассандра, раньше она ненавидела своё тело и его внешний вид. Но недавно всё изменилось: американка наконец-то встретила любовь, и помешать этому не смогли никакие условности.

Из-за особенностей внешности девушка решила, что никогда не сможет выйти замуж. Но в итоге выяснилось, что она была неправа.