Девушка с гигантской губой встретила любовь всей жизни

Девушка с огромной губой встретила настоящую любовь. Подробности удивительной истории 23-летней американки Кассандры Холл, жизнь которой ещё недавно казалась безрадостной и безутешной, рассказывает Daily Mail.
Британка родилась с большим количеством родимых пятен, одно из которых оказалось у неё на нижней губе. Это образование сильно деформировало губу, сделав её огромной, пишет www.proaist.ru
Как рассказала сама Кассандра, раньше она ненавидела своё тело и его внешний вид. Но недавно всё изменилось: американка наконец-то встретила любовь, и помешать этому не смогли никакие условности.
Из-за особенностей внешности девушка решила, что никогда не сможет выйти замуж. Но в итоге выяснилось, что она была неправа.
Встретив жениха своей мечты, Кассандра уверилась, что такие люди, как она, не должны скрываться и стесняться из-за своих недостатков. К этому же она призвала и всех остальных. «Если вы отличаетесь от других, это нормально. Люди в любом случае будут на вас смотреть — так что дайте им повод!», — заявила она.