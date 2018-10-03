Ср, 3.10.2018
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Девушка с гигантской губой встретила любовь всей жизни

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Девушка с огромными губами

ФОТО: Фотографии: Cassandra Hall / MDWfeatures

Девушка с огромной губой встретила настоящую любовь. Подробности удивительной истории 23-летней американки Кассандры Холл, жизнь которой ещё недавно казалась безрадостной и безутешной, рассказывает Daily Mail. 

Британка родилась с большим количеством родимых пятен, одно из которых оказалось у неё на нижней губе. Это образование сильно деформировало губу, сделав её огромной, пишет www.proaist.ru

Как рассказала сама Кассандра, раньше она ненавидела своё тело и его внешний вид. Но недавно всё изменилось: американка наконец-то встретила любовь, и помешать этому не смогли никакие условности. 

Из-за особенностей внешности девушка решила, что никогда не сможет выйти замуж. Но в итоге выяснилось, что она была неправа.

Встретив жениха своей мечты, Кассандра уверилась, что такие люди, как она, не должны скрываться и стесняться из-за своих недостатков. К этому же она призвала и всех остальных. «Если вы отличаетесь от других, это нормально. Люди в любом случае будут на вас смотреть — так что дайте им повод!», — заявила она.

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