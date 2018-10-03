Ср, 3.10.2018
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  • Эстонская женщина в черном платье смотрится богаче, умнее и сексуальнее

Эстонская женщина в черном платье смотрится богаче, умнее и сексуальнее

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В прошлую пятницу, 28 сентября, в казино Olympic Park прошел концерт эстонской группы 2 Quick Start, куда женщины предпочли надеть наряды черного цвета.

Взгляните, сколько красавиц пришли на концерт легендарной эстонской группы 2 Quick Start, выбрав платье черного цвета. Выглядят просто БОМБИЧЕСКИ!

Не правда ли?

А также на вечеринке прошел показ новой коллекции дизайнера Оксаны Тандит.

Дорогие Красотки, как вы относитесь к черному цвету в вашем гардеробе?

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