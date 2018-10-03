Эстонская женщина в черном платье смотрится богаче, умнее и сексуальнее
3 октября 2018, 12:44
В прошлую пятницу, 28 сентября, в казино Olympic Park прошел концерт эстонской группы 2 Quick Start, куда женщины предпочли надеть наряды черного цвета.
Взгляните, сколько красавиц пришли на концерт легендарной эстонской группы 2 Quick Start, выбрав платье черного цвета. Выглядят просто БОМБИЧЕСКИ!
Не правда ли?
А также на вечеринке прошел показ новой коллекции дизайнера Оксаны Тандит.
Дорогие Красотки, как вы относитесь к черному цвету в вашем гардеробе?