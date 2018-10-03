Родилась в рубашке! Новорожденная девочка пролетела пять этажей и выжила

Инцидент произошел в провинции Самутпракан в понедельник, 1 октября, пишет lenta.ru. Местные жители услышали детский плач из банановых зарослей за домом и перелезли через забор. Там они обнаружили новорожденную девочку с необрезанной пуповиной. Она лежала на земле в окружении поломанных банановых листьев, спасших ее от смерти. Ребенок не пострадал и отделался несколькими царапинами и укусами комаров, живущих в зарослях.

Полиция считает, что ребенка выкинула из окна его мать. Соседи рассказали, что в комнате, окно которой выходило к зарослям, жила беременная юная девушка. Сотрудники полиции разыскивают мать, ей могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В конце сентября сообщалось о китайцах, поймавших выпавшую с четвертого этажа девочку и переломавших руки. Мужчины получили выплату от государства и благодарность от матери ребенка.