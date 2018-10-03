А вы верите в реинкарнацию? Пятилетний ребенок с рождения говорит на английском

5-летний мальчик по имени Ле Нгуен Бао Трунг, который проживает в одном из вьетнамских сел, с рождения знает английский язык, хотя никогда не слышал его, и не общался с тем, кто знает английский, пишет neformat.co.ua.
Родители мальчика рассказали, что когда малышу было два года, он лепетал что-то непонятное. Однако, однажды к ним зашла соседская девочка-подросток, которая и рассказала изумленным родителям, что их мальчик говорит на английском языке, который она учит в школе. При этом родители Бина, как называют малыша дома, ни слова не знают на английском, по радио и телевизору семья тоже никогда не слушала и не смотрела передач на английском, да и мальчик больше ни с кем не общался. Литературы на английском в доме тоже нет. Более того, мальчик заговорил на неизвестном его родителям языке тогда, когда даже на родном, вьетнамском, не мог сказать ни слова.
Сейчас Бин уже не только говорит на английском, но и читает, и даже пишет. А родной вьетнамский ему приходится учить специально, чтобы понимать окружающих. Специалисты не могут сказать, как такое возможно. Этот случай можно объяснить только реинкарнацией – возможно, в прошлой жизни мальчик был англичанином. Но официальная наука не признает возможность перерождения людей в другой жизни и переселения душ в другое тело…
Вундеркинд или реинкарнация, а как думаете вы?