А вы верите в реинкарнацию? Пятилетний ребенок с рождения говорит на английском

Родители мальчика рассказали, что когда малышу было два года, он лепетал что-то непонятное. Однако, однажды к ним зашла соседская девочка-подросток, которая и рассказала изумленным родителям, что их мальчик говорит на английском языке, который она учит в школе. При этом родители Бина, как называют малыша дома, ни слова не знают на английском, по радио и телевизору семья тоже никогда не слушала и не смотрела передач на английском, да и мальчик больше ни с кем не общался. Литературы на английском в доме тоже нет. Более того, мальчик заговорил на неизвестном его родителям языке тогда, когда даже на родном, вьетнамском, не мог сказать ни слова.