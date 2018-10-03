В Тарту будут показаны неординарные модные скульптуры, созданные эстонскими студентами

«Невероятно радостно, что в Эстонию прибудет результат такого упорного труда! – прокомментировала руководитель отделения моды Эстонской академии художеств Пирет Пуппарт. – Каждый комплект – это более 200 часов работы. Видеть работы своими глазами – уникальный опыт, ведь фрагменты можно рассматривать бесконечно. В том, как Азия относится к материалам, есть что-то абсолютно чарующее. Отдельный интерес представляет то, что в работе бамбук гораздо послушнее, чем кажется на первый взгляд».

ФОТО: Nick D / Spitgan Magazine

Посетителям мероприятия Moekuulutaja, которое состоится 13 октября в Тарту, представится феноменальная возможность увидеть пять скульптуральных нарядов, созданных в качестве совместного проекта магистрантами отделений моды Эстонской академии художеств и Гонконгского политехнического университета. Половина экспериментальной коллекции, которая была создана в январе в одном из известных городов Азии из 1600 бамбуковых вееров, впервые предстанет перед эстонским зрителем в рамках невероятно эффектного показа мод Moekuulutaja. Тема проекта под руководством Лийзи Ээсмаа и Пирет Пуппарт – «Skins&Shells». Проект рассматривает всевозможные существующие в мире «защитные мембраны», будь то характерные загнутые крыши пагод, панцири экзотических насекомых или хрупкий японский фарфор. Кроме того, в Тарту можно будет увидеть серию фотоснимков всех созданных форм.

По выбору стилистов специального показа Кати Адриковой и Марилийс Нийне на сцене также будут продемонстрированы созданные Adrikorn Artefacts объемные формы из вдохновленной кимоно коллекции «Hello ODD».

Бесплатное мероприятие Moekuulutaja пройдет в торговом центре Tartu Kaubamaja 13 октября. Специальный показ «Skins and Shells and Shapes» (стилисты Катя Адрикова и Марилийс Нийне) начнется на сцене в 14:00.