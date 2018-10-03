Скандальная галерея: отец помогал дочери рожать
3 октября 2018, 14:28
Уникальные фотографии взбудоражили весь интернет!
Стеф Хендель Тарнофски и его жена Джош всегда мечтали о родах в домашних условиях.
Решение пригласить семью на рождение ребенка родилось после того, как молодая пара переехала из Калифорнии в Пенсильванию из родительского дома.
Стеф был единственным ребенком в семье, а отец Джош жил далеко, поэтому пара решила пригласить обе семьи на рождение их сына, пишет Independent.
Джонатан родился у себя дома, в окружении родителей, двух бабушек и дедушек, а также тети. В роли фотографа выступила сама акушерка Линдси Михлейс.