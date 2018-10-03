Скандальная галерея: отец помогал дочери рожать

Стеф Хендель Тарнофски и его жена Джош всегда мечтали о родах в домашних условиях.

Решение пригласить семью на рождение ребенка родилось после того, как молодая пара переехала из Калифорнии в Пенсильванию из родительского дома.

Стеф был единственным ребенком в семье, а отец Джош жил далеко, поэтому пара решила пригласить обе семьи на рождение их сына, пишет Independent.