Ср, 3.10.2018
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  • Скандальная галерея: отец помогал дочери рожать

Скандальная галерея: отец помогал дочери рожать

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ФОТО: Instagram

Уникальные фотографии взбудоражили весь интернет!

Стеф Хендель Тарнофски и его жена Джош всегда мечтали о родах в домашних условиях.

Решение пригласить семью на рождение ребенка родилось после того, как молодая пара переехала из Калифорнии в Пенсильванию из родительского дома.

Стеф был единственным ребенком в семье, а отец Джош жил далеко, поэтому пара решила пригласить обе семьи на рождение их сына, пишет Independent.

Джонатан родился у себя дома, в окружении родителей, двух бабушек и дедушек, а также тети. В роли фотографа выступила сама акушерка Линдси Михлейс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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