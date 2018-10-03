Он тебе не звонит и не пишет? Тогда прочти эту статью!

И хотя тебе так хочется написать ему еще одно сообщение, чтобы расставить все точки над i, или чтобы вернуть его, не гонись за ним. Не спрашивай его, куда он пропал. Не ругай его. Не требуй ответов. Не разговаривай с ним, будто все хорошо. Не пытайся сохранить дружбу, которая когда-то у вас была, пишет soulpost.ru.

Отпусти его. Удали его номер. Удали скриншоты милых сообщений, которые он писал тебе раньше. Реши, что ты заслуживаешь лучшего. Пообещай себе, что ты не опустишься до того, чтобы вымаливать его внимание.

Тебе не нужен тот, кому не нужна ты. В тот момент, когда он перестал писать и звонить тебе, он сказал тебе все, что тебе нужно о нем знать. Он тебя не ценит. Он тебя не уважает. Ты не важна ему так, как он важен тебе.

Вместо того, чтобы страдать из-за этого, пусть это мотивирует тебя двигаться дальше. Не стыдись всего того времени, которое ты потратила на него. Будь благодарна, что ты наконец узнала правда и больше не будешь тратить на него время в будущем.

Однажды он может снова появиться в твоей жизни, он может написать тебе сообщение с извинением, будто он был занят, будто соскучился — но это не значит, что ты должна дать ему второй шанс. Не позволяй ему испортить весь тот прогресс, который ты совершила без него.

Если ты ответить ему, если ты позволишь ему вернуться в твой мир, тогда ты рискуешь снова вернуться к первой ступеньке. Ты рискуешь снова попасть в ту же ловушку.

Даже если ты думаешь, что уже забыла его, вся твоя злость и обида могут пройти, как только ты начнешь с ним разговаривать. Он может напомнить тебе, почему ты когда-то влюбилась в него. Он может быть обаятельным. Он может флиртовать. Он может убедить тебя, что на этот раз все будет по-другому.

Ты не хочешь подвергать себя этому снова, так что не отвечай ему. Не давай ему удовольствие знать, что ты еще что-то чувствуешь. Не стесняйся игнорировать его, потому что он спокойно игнорировал тебя.

Когда кто-то перестает звонить и писать тебе, не ищи ему оправданий. Не надейся, что он приползет обратно. Будь честна с собой о том, что это значит. Это значит, что он не чувствует того, что бы ты хотела от него. Это значит, что он недостаточно хорош для тебя. Это значит, что тебе нужно оставить его в прошлом — и пусть он там и остается.