Аквариум прямо на женском теле - это что-то новенькое! (ВИДЕО)

Таким можно назвать и недавний челлендж, получивший название "рыбка в ключице". Девушки наливают воду в ключичную ямочку и запускают туда морских обитателей. Делается это с одной целью — продемонстрировать свою хрупкость, стройность и изящество.

На самом деле флешмоб зародился в Азии, где особенно ценится женская худоба, ещё в 2015 году. В одном из китайских океанариумов даже устраивали конкурс для девушек, пожелавших украсить ключицы рыбками. Таким образом азиатки создавали на своём теле настоящий мини-аквариум.

В 2018 году челлендж получил вторую жизнь, на этот раз среди западноговорящих пользователей Интернета.

Несмотря на свою странность, выглядит флешмоб весьма живописно.