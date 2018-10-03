Аквариум прямо на женском теле - это что-то новенькое! (ВИДЕО)

В наше время в социальных сетях то и дело появляются различные флешмобы, которые охотно подхватывают пользователи со всего мира. Многие из них приходят к нам из Азии, которая известна своими странными трендами, пишет fabiosa.ru
Таким можно назвать и недавний челлендж, получивший название "рыбка в ключице". Девушки наливают воду в ключичную ямочку и запускают туда морских обитателей. Делается это с одной целью — продемонстрировать свою хрупкость, стройность и изящество.
На самом деле флешмоб зародился в Азии, где особенно ценится женская худоба, ещё в 2015 году. В одном из китайских океанариумов даже устраивали конкурс для девушек, пожелавших украсить ключицы рыбками. Таким образом азиатки создавали на своём теле настоящий мини-аквариум.
В 2018 году челлендж получил вторую жизнь, на этот раз среди западноговорящих пользователей Интернета.
Несмотря на свою странность, выглядит флешмоб весьма живописно.
Нам остаётся лишь надеяться, что при выполнении необычного флешмоба ни одна рыбка не пострадала!