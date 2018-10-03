Ср, 3.10.2018
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  • Аквариум прямо на женском теле - это что-то новенькое! (ВИДЕО)

Аквариум прямо на женском теле - это что-то новенькое! (ВИДЕО)

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ФОТО: Skrinshot video

В наше время в социальных сетях то и дело появляются различные флешмобы, которые охотно подхватывают пользователи со всего мира. Многие из них приходят к нам из Азии, которая известна своими странными трендами, пишет fabiosa.ru

Таким можно назвать и недавний челлендж, получивший название "рыбка в ключице". Девушки наливают воду в ключичную ямочку и запускают туда морских обитателей. Делается это с одной целью — продемонстрировать свою хрупкость, стройность и изящество. 

На самом деле флешмоб зародился в Азии, где особенно ценится женская худоба, ещё в 2015 году. В одном из китайских океанариумов даже устраивали конкурс для девушек, пожелавших украсить ключицы рыбками. Таким образом азиатки создавали на своём теле настоящий мини-аквариум.

В 2018 году челлендж получил вторую жизнь, на этот раз среди западноговорящих пользователей Интернета. 

Несмотря на свою странность, выглядит флешмоб весьма живописно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What kind of an aquarium🐟🐠😂 - By @socutever2

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Нам остаётся лишь надеяться, что при выполнении необычного флешмоба ни одна рыбка не пострадала!

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