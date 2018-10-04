Звезды тоже люди! Анна Хилькевич не может похудеть после родов

Второй ребенок Анны Хилькевич и ее супруга, бизнесмена Артура, появился на свет 20 августа. Актриса старалась как можно дольше скрывать свое «интересное положение», однако любопытные поклонники актрисы стали замечать: стройная хрупкая звезда начала прятать фигурку в бесформенные наряды, после чего Анне пришлось признаться.

Сейчас Хилькевич практически все свое время проводит вместе с дочерьми – старшей Арианной и младшей Марией. И, по словам блондинки, сестры отлично поладили. Единственное, что беспокоит артистку – фигура, которую пока не удалось привести в форму.

«Бросаю все силы на восстановление прежнего подтянутого вида. Честно говорю, со вторым ребенком восстановление идет медленнее. Но зато есть уже проверенные временем и опытом средства, поэтому под рукой дренажная щетка и натуральный кофейный скраб. Регулярное использование 10-15 минут в день помогают вернуть коже тонус!», — поделилась Анна.

За всю вторую беременность Хилькевич набрала почти 20 килограммов. При этом звезда признается, что ее нормальный вес — 46-47 кг, а вот в роддоме Анна весила целых 65. По словам актрисы, после родов она смогла сбросить лишь 10 килограммов, но в ближайшее время намерена расстаться еще с несколькими ненавистными кг.

Однако звезда совершенно не стесняется своего веса, и уверена, что скоро вернется в прежнюю форму.

«Скоро планирую сбросить еще шесть килограмм— и влезу в свои новые красивые брючки. Диета при грудном вскармливании, быстрый темп по жизни и массажи — мои помощники по возвращению в прежний размер»,— рассказала Хилькеви