«Как я раньше жила такая стремная»: жена Джигана разоткровенничалась с фолловерами

На днях Оксана Самойлова решила предаться ностальгии. Жена рэпера Джигана рассказала своим подписчикам о том, какие ошибки в уходе за собой допускала раньше.

Оксана посетовала на то, что ее не остановила мама, когда она сделала татуаж бровей черной краской и осветлила свои и без того не слишком густые волосы.

Что касается ухода за кожей в переходном возрасте, то, по словам Оксаны, она вообще об этом не думала.

«Мама сама ничего не знала и ни в чем не разбиралась. Мы жили в регионе, тогда только-только косметология начала развиваться и то не в нашем забытом богом городе. Интернета толком не было, чтобы что-то выяснить или изучить», — рассказывает фолловерам Самойлова (орфография и пунктуация автора сохранены).

В своем посте Оксана написала, что тем, кто родился на 5 лет позже, крупно повезло, потому что им не придется исправлять ошибки молодости. Мама троих девочек отметила, что обязательно научит своих подрастающих дочерей женским премудростям, чтобы они «не пришли в один прекрасный день со скулами, как у малефисенты, или с рогами».