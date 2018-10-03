«Как я раньше жила такая стремная»: жена Джигана разоткровенничалась с фолловерами

30-летняя Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором рассказала фолловерам о том, как выглядела в подростковом возрасте. Многодетная мама поведала об экспериментах над собственной внешностью, которые бы сейчас точно не повторила, пишет woman.ru.
На днях Оксана Самойлова решила предаться ностальгии. Жена рэпера Джигана рассказала своим подписчикам о том, какие ошибки в уходе за собой допускала раньше.
Оксана посетовала на то, что ее не остановила мама, когда она сделала татуаж бровей черной краской и осветлила свои и без того не слишком густые волосы.
Что касается ухода за кожей в переходном возрасте, то, по словам Оксаны, она вообще об этом не думала.
«Мама сама ничего не знала и ни в чем не разбиралась. Мы жили в регионе, тогда только-только косметология начала развиваться и то не в нашем забытом богом городе. Интернета толком не было, чтобы что-то выяснить или изучить», — рассказывает фолловерам Самойлова (орфография и пунктуация автора сохранены).
В своем посте Оксана написала, что тем, кто родился на 5 лет позже, крупно повезло, потому что им не придется исправлять ошибки молодости. Мама троих девочек отметила, что обязательно научит своих подрастающих дочерей женским премудростям, чтобы они «не пришли в один прекрасный день со скулами, как у малефисенты, или с рогами».
А вы помните как издевались над собственной внешностью в подростковом возрасте? Своим детям вы позволили бы вытворять такое?