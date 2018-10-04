Женщинам запретили есть бургеры и хот-доги сами ученые!

В рамках последнего исследования все внимание было приковано к случаям развития рака груди. И исследователи не выявили связи между потреблением необработанного красного мяса и болезни, чего не скажешь об обработанных мясных продуктах. Последние повышали риск рака на 9%. В связи с этим эксперты не рекомендуют потреблять более 70 граммов таких продуктов в день (эквивалентно половине бургера или одной сосиске).