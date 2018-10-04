А вы знаете, как выбрать идеальные женские туфли?

В Роскачестве проверили самые популярные марки классических женских кожаных туфель и выяснили, какие из них наиболее устойчивые, прочные, не красят ноги и действительно изготовлены из натуральной кожи. Для участия в исследовании эксперты закупили 25 пар различных брендов, в том числе Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ COLLECTION, Alessio Nesca, Fabi и Zenden.

Пять из торговых марок — российского производства, остальные из Индонезии, Италии, КНР, Турции и с Кипра. Выбранные для исследования кожаные туфли оценивалась по 17 параметрам.

Проверку на натуральную кожу провалила турецкая марка Alba, классические туфли которой на самом деле были изготовлены из лакового кожзама. В Роскачестве отметили, что после обращения производитель оперативно заменил информацию о материале верха в маркировке своей обуви. Вопросы также возникли к туфлям австрийского бренда Hogl, в маркировке которых не был указан состав материала верха. Несмотря на данное упущение, исследование показало: это была натуральная кожа. Оторвать подошву легче всего оказалось у кожаных туфель "Парижская коммуна".

Проверку на токсичность прошли все исследуемые пары. А вот по качеству пошива и опрятности внешнего вида у экспертов не возникло никаких претензий к представителям 12 брендов: "Ионесси", "Парижская коммуна", Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection, а также Zenden. В остальных 13 туфлях нашлись какие-то дефекты — как значительные, так и не очень. Проверку на соответствие туфель заявленному размеру прошли лишь восемь пар обуви. Туфли 17 марок оказались больше на несколько миллиметров.

Кроме этого, специалисты пришли к выводу, что не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества. Так, половина вошедших в топ-10 марок оказалась дешевле пяти тысяч рублей. В то время как более дорогие Fabi (12 240 руб.) и Hogl (11 865 руб.) заняли последние две строчки рейтинга. В ходе исследования эксперты также развенчали миф о том, что итальянская обувь всегда качественная. 70% лучших туфель составила обувь китайских производителей.

В связи с этим специалисты посоветовали не ориентироваться на стереотипы относительно страны-производителя.

В Роскачестве порекомендовали избегать обуви с резким неприятным запахом, выбирать туфли из натуральных материалов и с более светлыми подкладками.