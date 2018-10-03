Отсутствие детей у женщины может быть полезным для здоровья

Рождение ребенка и грудное вскармливание сулит немало преимуществ женскому здоровью, но вот теперь американские исследователи выяснили, что у бездетных матерей тоже есть свои плюсы. В частности, когда эти женщины вступают в менопаузу, то они реже сталкиваются с таким неприятным симптомам, как приливы. А если эти приливы всё-таки возникают, то это происходит гораздо реже, чем у женщин, рожавших детей. Между тем мамы, у которых диагностировали повышенное артериальное давление, преэклампсию или диабет во время беременности, имеют повышенный риск столкнуться с самыми тяжёлыми приливами, по сравнению с теми женщинами, у которых беременность протекала без серьезных осложнений.

Свои выводы американские ученые сделали на основе расспроса 2 249 женщин о том, как часто они сталкиваются с приливами. В целом, этот классический симптом менопаузы наблюдается приблизительно у 80% представительниц прекрасного пола постклимактерического периода. Эксперты отмечают, что приливы могут сохраняться в течение нескольких лет. Средний возраст участниц опроса составил 61 год. Опросы показали, что бездетные женщины на 19% реже сталкиваются с приливами по сравнению с теми, кто рожал детей, и чья беременность протекала без осложнений.