Быть желанной и привлекательной - это легко! Скорей читай статью!

Первое, что мы должны сделать на тернистом пути к истинной sexy - это определить свой тип, ведь каждой фигуре и каждому темпераменту - свои козыри, dvorec.ru.

Сейчас пойдет речь о сладострастной натуре. Узнать таковую натуру легко. Ее естественные козыри - это округлые формы, вызывающие чувственность. Грудь, ягодицы, каждый изгиб на своем месте. Пухленькие ручки, напоминающие о детстве, а бедра о материнстве.

Если вы такая, не задумывайтесь особо над образом, просто окружите ваши «лакомые кусочки» таинственностью. Станьте фатальной женщиной. Как? Вот несколько простых, но эффективных советов. Используя их, вы многократно увеличите свою сексуальную привлекательность.

1. Используйте масло, кремы или гели, придающее коже сияние. Нанесите немного сияющей субстанции на декольте, ваши формы от этого света будут многократно привлекательнее и желаннее.

2. Выбирайте платья яркого цвета. Для выхода в свет ярко-красный цвет – лучшее решение, так как он будет притягивать взгляды, в таком платье не получится спрятаться или затеряться в толпе. Подойдет платье из легкой ткани на манер голливудской кинозвезды. Если вы решительно настроены против красного, подойдут и другие яркие цвета (синий, он как раз сейчас в моде; изумрудный, фиалковый). Чтобы найти подходящий, поднесите ткань или готовое платье к лицу, и сразу станет ясно, идет вам этот цвет или нет.

3. Носите темные очки. Круглолицым дамам великолепно подходят очки с сильно затемненными стеклами, скрывающими глаза. Будьте строгой, выберите непроницаемые стекла и черную оправу.

4. Используйте складки, фалды на одежде. Чтобы показать в выгодном свете ваши формы, драпировка – верное оружие. Она позволит избежать открытой вульгарности и в тоже время ничего не спрячет.

5. Хит сезона - стеклянные бусы. Драгоценности (жемчужины) – друзья округлых форм. Выбирайте крупные бусины и преподносите их в выигрышном свете декольте. Бусы можно дополнить многочисленными браслетами.

6. Воланы. Они – неотъемлемая часть гламурного образа. Вечером воланы из органзы добавят вам сексуальности. Их должно быть много, пусть они наслаиваются друг на друга.

7. Вам нужен широкий пояс, чтобы лучше подчеркнуть линию талии. Это хорошее дополнение к узкой юбке-карандашу или простому прямому платью. Пояс подчеркнет округлости вашей фигуры.

8. Внимание - платью с запахом. Это декольте, которое слегка приоткрывается и позволяет угадывать формы бюста. Подобное платье прекрасно подойдет для повседневного гардероба. Обратите внимание на выбор материала, отдайте предпочтение драпирующимся тканям. Не подойдет ни шерсть, ни вискоза, лучшее решение – кашемир.