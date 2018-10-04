Два разных человека: как похудение на 76 килограммов просто преобразило лицо этой девушки

Кайли Боннет было 24 года. При росте 175 сантиметров она весила (внимание!) 218 килограммов. Не знаю, как на ваш взгляд, но, по-моему, это серьезный камень преткновения для счастливой полноценной молодости. Кайли с содроганием вспомнит позже, как ее дразнили дети, как обзывали взрослые люди... В какой-то момент она просто перестала выходить из дому, боясь быть цирковой обезьянкой для прохожих, пишет Fabiosa.ru.

Лишний вес у девушки был столько, сколько она себя помнила. В старших классах школы она весила 136 кг. Друзей у Кайли практически никогда не было:

«Моя жизнь день ото дня напоминала кромешный ад. Я боялась, что какая-нибудь непроверенная табуретка сломается подо мной. Мой макияж и прическа постоянно были мокрыми от пота, стоило только немножко пройтись пешком».

В конце концов, у нее развилась гипертония, еще немного, и начал бы прогрессировать сахарный диабет. Доктор честно предупредил: если девушка не похудеет, может случиться инсульт. "Я не хочу умирать," - пролепетала Кайли. Она поняла, что дальше так продолжаться просто не может.

Первой мыслью было сделать операцию на желудке, чтобы хирургическим путем уменьшить его размер. Но хирург отказался оперировать: "Вам, милочка, 15-20 килограммов нужно сбросить, прежде чем ложиться на операционный стол!". Меры Кайли приняла самые решительные: она ограничила количество потребляемых калорий, стала есть больше белков и меньше углеводов и начала ходить пешком каждый день. Когда в октябре 2016 она снова пришла на приём к хирургу, вес девушки стал меньше не на 20, а на 34 кг!

Операцию сделали. Кайли говорит:

«Я буквально чувствовала, что мой желудок стал меньше. Было больно, особенно при ходьбе, но меня это не останавливало».

После этого она стала съедать по 800 калорий в день, записалась на кроссфит и полностью пересмотрела свой рацион. Сейчас она весит 140 кг. И, хотя ей еще есть над чем работать (Кайли мечтает о 102 килограммах), ей нравится ее новый облик.

Сложно не заметить, что и черты ее лица изменились. Но она и представить не могла, что изменения будут настолько кардинальными.

Посмотрите, как красиво обозначилась линия подбородка. А если посмотреть на Кайли в макияже, оказывается, что она очень симпатичная девушка. У нее потрясающие глаза и милое лицо.