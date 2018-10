Психологи бьют тревогу: физическое наказание детей может привести к очень негативным последствиям

Независимо от того, что говорят психологи, некоторые родители до сих пор являются ярыми приверженцами физического наказания. На шоу "This Morning with Phillip and Holly" мать двоих детей, Ребекка Джейн, сказала, что регулярно шлепает своих детей и не считает это жестокостью.