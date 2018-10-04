Психологи бьют тревогу: физическое наказание детей может привести к очень негативным последствиям

Иногда эти методы включают в себя шлепки. Однако, по мнению психологов, этот воспитательный прием может принести больше вреда, чем пользы, пишет Fabiosa.ru.

Психологи требуют запрета на избиение детей

Недавно Ассоциация педагогических психологов (AEP) выдвинула на конференции TUC предложение объявить вне закона порку и другие формы физического наказания.

Несмотря на то, что шлепать детей в школах запрещено, родители до сих пор могут прибегать к такому воспитательному методу в "разумных" пределах. Тем не менее, AEP требует отменить физическое наказание полностью, поскольку оно наносит вред детской психике.

Джон Дривич, член исполнительного комитета, сказал на конференции, что физическое наказание убеждает ребенка в том, что насилие является нормой поведения. Далее он упомянул страны, которые полностью его запретили, в том числе Швецию и Германию, и настоятельно призвал сделать то же самое в Великобритании.

Некоторые люди по-прежнему считают шлепки "безобидными"

Независимо от того, что говорят психологи, некоторые родители до сих пор являются ярыми приверженцами физического наказания. На шоу "This Morning with Phillip and Holly" мать двоих детей, Ребекка Джейн, сказала, что регулярно шлепает своих детей и не считает это жестокостью.

Она привела пример с людьми прошлого поколения, которые, по ее словам, прекрасно воспитаны. Ребекка сказала, что она хорошенько отшлепала свою 12-летнюю дочку всего дважды, и с тех пор она очень хорошо себя ведет. Однако она считает, что регулярное избиение детей - это злоупотребление, за которое стоило бы отправлять в тюрьму.

Хиллари Фримен, которая также была на шоу, высказалась против физического наказания, заявив, что оно заставляет ребенка бояться своего родителя.

Она сообщила, что обычно разговаривает со своими детьми и заставляет их понять, почему они допустили ошибку. По мнению Хиллари, это наиболее предпочтительный метод воспитания.

Как справиться с агрессией

В жизни может возникать множество различных ситуаций, когда люди сталкиваются с агрессией со стороны детей, родителей, друзей и даже незнакомцев. Как же с этим бороться?

Согласно исследованиям, наиболее эффективным методом является мягкое указание на акт агрессии без взаимных обвинений или преувеличений. Иногда человек, ведущий себя враждебно, может не осознавать последствия своих действий. Указание на то, что это причиняет вам боль, может заставить его остановиться. В противном случае речь может идти о скрытом садизме.