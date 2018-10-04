Семь вещей, которые происходят с твоим телом после 30-ти

Да, для многих 30 лет означают конец молодости и начало старения. Что ж, теоретически это так. Но это самая ранняя стадия старения. Это только начало. В то же время ты становишься более опытной и уверенной в себе, чтобы со всем этим справиться. И вот как именно твое тело меняется после 30, приготовься:

Твои шансы забеременеть снижаются

Одна из самых волнующих тем, особенно для женщин, — это вопрос фертильности. Если ты планируешь детей, но еще не завела их к 30-ти годам, ты можешь начать паниковать. И эти переживания отчасти оправданы. Согласно ученым, хотя состояние фертильность у каждой женщины разное, в среднем она начинает снижаться с 32 лет. И дело не только в количестве вырабатываемых яйцеклеток, но и в их качестве. С возрастом повышается риск наличия аномальных хромосом, которые снижают качество яйцеклеток, уменьшая вероятность зачатия и повышая риск выкидыша. Впрочем, многое еще зависит от образа жизни до этих 30-ти лет, пишет Soulpost.ru.

Твои волосы становятся тоньше и могут начать седеть

Может ты только решила, что пора перестать экспериментировать с цветом волос и вернуться к своему натуральному цвету. Но не тут-то было. После 30-ти у многих уже появляется седина, причем она может затрагивать даже брови. А из-за снижения эластичности кожи, брови даже могут менять свое положение!

Твои кости слабеют

Крепость костей достигает своего максимума как аз в 30 лет, а дальше начинает слабеть, так что нужно об этом помнить и потреблять больше кальция!

Твой метаболизм замедляется

Становится труднее сбросить лишние кило, а значит нужно тщательнее следить за своим питанием и больше тренироваться. Кстати, тот же замедленный метаболизм способствует поседению и морщинам.

Появляются морщины

Обновление клеток кожи начинает замедляться, так же как и выработка коллагена. После 30-ти стоит добивать в свой рацион ретиноиды – витамины, стимулирующие выработку коллагена, чтобы предотвратить ранние морщины. И хотя проблемы с акне могут наконец уйти, кожа все равно остается жирной. Но борьбу с морщинами уже можно начинать.

Может измениться менструальный цикл

Снижение уровня важных гормонов – эстрогена и прогестерона, — влияет на менструальный цикл, что может сделать его нерегулярным, болезненным, а может наоборот более легким, вплоть до предменопаузного состояния.

Повышается риск заболеваний