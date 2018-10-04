Девять типов людей, склонных к изменам

«Словосочетание «супружеская измена» означает нарушение неких договоренностей (чаще всего они звучат как «не заниматься сексом ни с кем другим»). Люди — социальные существа, соблюдение договора важно для жизни в обществе, поэтому «измена» и «плохо» — почти синонимы», — сказано в книге «Секс: от нейробиологии либидо до виртуального порно», издательство «Альпина нон-фикшн».

Если измена — это так плохо, почему люди делают это? Вот несколько — внимание! — научно обоснованных причин, пишет Lady.mail.ru.

С большим жизненным опытом

«Чаще других ходят налево те, у кого уже есть история предыдущих измен, было много сексуальных партнеров до брака», — сказано в книге.

Видимо, авторы книги хотят сказать, что измена — это навык, который можно натренировать. Чем больше изменял в прошлом, тем больше будешь изменять в будущем. Чтобы себя подстраховать, можно, конечно, заранее расспросить потенциального партнера об эротическом анамнезе, но вряд ли человек будет предельно честен.

Те, кто часто пользуется интернетом

Популярность интернета, оказывается, добавила искушения. «По разным оценкам, от 20 до 30% интернет-пользователей выходят в сеть для того, чтобы как-то реализовать сексуальное возбуждение, — пишут авторы. — Например, посмотреть порно или найти партнера для секса.

65% из тех, кто искал секса онлайн, в самом деле переспали с найденными в сети людьми, причем половина из них не использовали презервативы — ведь незнакомцам из сети определенно стоит доверять (на самом деле нет)».

Воспринимающие секс как физкультуру

«Заметно чаще изменяют своим партнерам люди с более «легким» отношением к сексу и готовностью заниматься им без эмоциональной близости», — пишут авторы.

Выросшие в семьях, где родители изменяли друг другу

«История измен у родителей повышает вероятность похода налево в два раза по сравнению с теми, у кого в семье таких случаев не было (или о них ничего неизвестно)».

Те, кто начал жить вместе до свадьбы

Уж не знаем, в чем секрет, но, очевидно, сожительство воспринимается некоторыми личностями как союз более легкомысленный, чем брак. «Чаще измены почему-то случаются в парах, которые начали жить вместе до брака», — сказано в книге.

Те, у кого мало общего с партнером

«Чем большую вовлеченность в происходящее между ними испытывают люди, тем меньше шансов, что им захочется «сходить налево». Сюда же стоит добавить, что партнеры, разделяющие общие ценности или имеющие схожую историю (например, отучившиеся в одном вузе), также изменяют друг другу реже».

Нерелигиозные

«Чем выше вовлеченность в религиозную жизнь, тем ниже вероятность наличия любовников и любовниц».

Тревожные и застрессованные

Склонны к изменам и люди, у которых «наблюдается высокий уровень стресса, есть склонность к тревожности, а также зависимость от алкоголя или наркотиков».

Люди с ненадежным типом привязанности

«У людей, которые в детстве получали достаточно заботы и вместе с тем личного пространства, формируется надежный тип привязанности: они строят здоровые отношения, потому что научились доверять окружающим, оставаясь при этом самостоятельными.

Другие три типа привязанности относятся к ненадежным. Люди с тревожным типом привязанности не доверяют ни себе, ни окружающим и часто остро нуждаются в подтверждениях хорошего к ним отношения. Люди с избегающим типом усвоили в детстве, что ждать заботы опасно, это ведет к разочарованию, поэтому заранее стараются отстраниться и соблюдать дистанцию. Люди с амбивалентным типом привязанности то тянутся к окружающим, то отталкивают их.