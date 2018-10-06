Сб, 6.10.2018

Простой способ очистить грязную духовку

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Грязная духовка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Никакой дорогой химии. Чистим духовку с гарантированным результатом подручными средствами, пишет Steaklovers.menu.

Для чистки духовки от нагара мы часто используем дорогостоящие средства и получаем плачевный результат. Духовка как была грязной, так и остается, а мы получаем плохое настроение и расстройство. 

Вместе с тем, почти все необходимые средства скорее всего у нас в хозяйстве. Берем пищевую соду, воду, перекись водорода, а также губку или тряпку, которой потом  будем выбирать грязь.

Сначала делаем раствор слабый раствор воды с перекисью водорода. Ставим в духовку, чтобы перекись прихватила жир. Остатки жира прекрасно снимутся содой. 

Смотрите видео!

Плюс метода в том, что он не использует токсичных химикатов, которые сильно разъедают кожу или требуют респиратора. 

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