Простой способ очистить грязную духовку

Для чистки духовки от нагара мы часто используем дорогостоящие средства и получаем плачевный результат. Духовка как была грязной, так и остается, а мы получаем плохое настроение и расстройство.

Вместе с тем, почти все необходимые средства скорее всего у нас в хозяйстве. Берем пищевую соду, воду, перекись водорода, а также губку или тряпку, которой потом будем выбирать грязь.

Сначала делаем раствор слабый раствор воды с перекисью водорода. Ставим в духовку, чтобы перекись прихватила жир. Остатки жира прекрасно снимутся содой.

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