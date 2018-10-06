А вы знали, что эти вещи тоже можно стирать в стиральной машине?

8 полезных советов по стирке нетрадиционных предметов в стиральной машине

Совет № 1: многие вещи лучше стирать в сетчатом мешке, пишет furnishhome.ru.

Совет № 2: при стирке маленьких предметов всегда добавляйте пару полотенец для нагрузки.

Совет № 3: если ваш предмет слишком грязный, сначала промойте его из садового шланга.

Совет № 4: используйте самый деликатный цикл (с холодной водой) на стиральной машине. Это самая безопасная идея для большинства предметов.

Совет № 5: используйте минимальное количество мягкого средства при мытье нестандартных элементов.

Совет № 6: Если запах является проблемой, попробуйте добавить уксус (около 1/2 стакана) во время цикла.

Совет № 7: всегда сушите вещи в тени, а не на солнце.

Совет № 8: всегда проверяйте руководство пользователя или другие правила по стирке для каждой вещи.

18 неожиданных вещей, которые вы можете постирать в стиральной машине

1. Шторы для душа

Используйте небольшое количество вашего обычного моющего средства, а также 1 стакан пищевой соды для стирки штор для душа в стиральной машине.

2. Подушки для патио

Выберите деликатный цикл и самую холодную воду для стирки подушек для патио, диванных валиков.

3. Автомобильный коврик

Если ваши коврики слишком большие, то постирать их не получится. А если они маленькие, то стиральной машины на 8 или 9 кг здесь вполне хватит!

4. Резиновые коврики

Резиновые коврики нужно стирать только на самом деликатно цикле и только в холодной воде. Горячая может быть для них губительна!

5. Кожаная сумка

Кожаная сумка тоже можно стирать в стиральной машинке! Кажется, что она испортится, но это не так! Выбирайте вариант ручной деликатной стирки и температуру поменьше!

6. Половики и коврики для душа

Бросьте ваши коврики и половики (маленькие!) в стиральную машину вместе с парой обычных полотенец!

7. Галстуки

Со временем галстуки, а также аксессуары для волос тоже требуют чистки. Выбирайте тот цикл и режим, который подходит к конкретному типу ткани, и все будет хорошо.

8. Занавески

Чтобы постирать кружева или занавески, сначала положите их в сетчатый мешок. Традиционные тканевые шторы можно стирать на деликатном цикле в холодной воде. А вот тяжелые и бархатные шторы так стирать нельзя.

9. Сапоги из овчины

Если у вас есть пара старых угги, и вы не знаете, как их стирать, просто поставьте их на деликатную стирку в холодной воде! Если какие-то пятна останутся, попробуйте замочить эти зоны в уксусе на 20 минут и поставить на цикл стирки еще раз!

10. Коврики для йоги

Постирать коврики для йоги можно на режиме деликатной стирки. Делать это нужно каждое 2-3 занятие!

11. Кроссовки

Удалите шнурки из обуви и положите их в сетчатый мешок. Лучше всего стирать кроссовки с двумя-тремя обычными полотенцами. Если кроссовки слишком грязные, их лучше сначала стирать на руках, а затем в стиральной машине.

12. Рюкзаки и сумки для спортзала

Перед стиркой поместите все рюкзаки и сумки в сетчатые мешки, по одной в каждый. Это поможет качественно постирать каждую из них!

13. Бейсбольные кепки

Можно смело стирать практически любую современную бейсболку, но только на цикле с холодной водой. Горячая вода может испортить пластиковые элементы! С металлическими элементами лучше всего положить бейсболку или кепку в сетчатый мешочек для стирки.

14. Небольшие игрушки из силикона

Пластиковые игрушки и игрушки из силикона в большинстве случаев тоже можно стирать в стиральной машине! Если они не слишком грязные, поставьте их на 15-минутный цикл!

15. Все, для чего нужна ручная стирка

Если ярлычок на одежде или вещи говорит, что ей нужна лишь ручная стирка, выбирайте цикл ручной стирки на стиральной машине и все!

16. Многоразовые продуктовые сумки

Стирать такие сумки нужно каждую неделю. Для стирки в машинке подходят виниловые и тканевые, но не бархатные.

17. Ошейники для питомцев

Нейлоновые ошейники и поводки отлично стираются в стиральной машинке!

18. Кровати, пледы, коврики для питомца