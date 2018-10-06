А вы знали, что эти вещи тоже можно стирать в стиральной машине?

Сегодня мы поделится с вами списком некоторых неожиданных предметов, которые вы можете помыть в своей стиральной машине, чтобы сэкономить время и усилия!
8 полезных советов по стирке нетрадиционных предметов в стиральной машине
8 полезных советов по стирке нетрадиционных предметов в стиральной машине
Совет № 1: многие вещи лучше стирать в сетчатом мешке, пишет furnishhome.ru.
Совет № 2: при стирке маленьких предметов всегда добавляйте пару полотенец для нагрузки.
Совет № 3: если ваш предмет слишком грязный, сначала промойте его из садового шланга.
Совет № 4: используйте самый деликатный цикл (с холодной водой) на стиральной машине. Это самая безопасная идея для большинства предметов.
Совет № 5: используйте минимальное количество мягкого средства при мытье нестандартных элементов.
Совет № 6: Если запах является проблемой, попробуйте добавить уксус (около 1/2 стакана) во время цикла.
Совет № 7: всегда сушите вещи в тени, а не на солнце.
Совет № 8: всегда проверяйте руководство пользователя или другие правила по стирке для каждой вещи.
18 неожиданных вещей, которые вы можете постирать в стиральной машине
1. Шторы для душа
Используйте небольшое количество вашего обычного моющего средства, а также 1 стакан пищевой соды для стирки штор для душа в стиральной машине.
2. Подушки для патио
Выберите деликатный цикл и самую холодную воду для стирки подушек для патио, диванных валиков.
3. Автомобильный коврик
Если ваши коврики слишком большие, то постирать их не получится. А если они маленькие, то стиральной машины на 8 или 9 кг здесь вполне хватит!
4. Резиновые коврики
Резиновые коврики нужно стирать только на самом деликатно цикле и только в холодной воде. Горячая может быть для них губительна!
5. Кожаная сумка
Кожаная сумка тоже можно стирать в стиральной машинке! Кажется, что она испортится, но это не так! Выбирайте вариант ручной деликатной стирки и температуру поменьше!
6. Половики и коврики для душа
Бросьте ваши коврики и половики (маленькие!) в стиральную машину вместе с парой обычных полотенец!
7. Галстуки
Со временем галстуки, а также аксессуары для волос тоже требуют чистки. Выбирайте тот цикл и режим, который подходит к конкретному типу ткани, и все будет хорошо.
8. Занавески
Чтобы постирать кружева или занавески, сначала положите их в сетчатый мешок. Традиционные тканевые шторы можно стирать на деликатном цикле в холодной воде. А вот тяжелые и бархатные шторы так стирать нельзя.
9. Сапоги из овчины
Если у вас есть пара старых угги, и вы не знаете, как их стирать, просто поставьте их на деликатную стирку в холодной воде! Если какие-то пятна останутся, попробуйте замочить эти зоны в уксусе на 20 минут и поставить на цикл стирки еще раз!
10. Коврики для йоги
Постирать коврики для йоги можно на режиме деликатной стирки. Делать это нужно каждое 2-3 занятие!
11. Кроссовки
Удалите шнурки из обуви и положите их в сетчатый мешок. Лучше всего стирать кроссовки с двумя-тремя обычными полотенцами. Если кроссовки слишком грязные, их лучше сначала стирать на руках, а затем в стиральной машине.
12. Рюкзаки и сумки для спортзала
Перед стиркой поместите все рюкзаки и сумки в сетчатые мешки, по одной в каждый. Это поможет качественно постирать каждую из них!
13. Бейсбольные кепки
Можно смело стирать практически любую современную бейсболку, но только на цикле с холодной водой. Горячая вода может испортить пластиковые элементы! С металлическими элементами лучше всего положить бейсболку или кепку в сетчатый мешочек для стирки.
14. Небольшие игрушки из силикона
Пластиковые игрушки и игрушки из силикона в большинстве случаев тоже можно стирать в стиральной машине! Если они не слишком грязные, поставьте их на 15-минутный цикл!
15. Все, для чего нужна ручная стирка
Если ярлычок на одежде или вещи говорит, что ей нужна лишь ручная стирка, выбирайте цикл ручной стирки на стиральной машине и все!
16. Многоразовые продуктовые сумки
Стирать такие сумки нужно каждую неделю. Для стирки в машинке подходят виниловые и тканевые, но не бархатные.
17. Ошейники для питомцев
Нейлоновые ошейники и поводки отлично стираются в стиральной машинке!
18. Кровати, пледы, коврики для питомца
Сначала удалите всю шерсть специальным валиком, затем поставьте на деликатный режим стирки. Хорошо, если у вас есть сушилка, потому что съемные чехлы от домиков и кроватей и пледы питомцев плохо сохнут.