Десять тонких признаков рака груди, о которых нужно знать

1. Уплотнения в груди.

Это то, что все знают, и это самый явный признак, что может быть что-то не так. Регулярно прощупывайте грудь. Грудная ткань и так неоднородна, но если появились новые уплотнения, пора к врачу. Но не спеши переживать — это не всегда рак, пишет Soulpost.ru.

2. Другие изменения во внешнем виде груди.

Любые перемены не нужно оставлять незамеченными: припухлости, покраснения, резкая дряблость кожи груди.

3. Увеличение вен на груди.

Это редкий симптом, но часто может означать, что это опухоль вызывает больший приток крови. Хотя это может происходить и когда женщина кормит грудью или поправляется. Но не будет лишним провериться.

4. Новые ощущения в груди.

Если опухоль блокирует циркуляцию крови в груди, то женщина может чувствовать жжение в груди или отеки.

5. Изменения в текстуре кожи груди.

Может в груди не чувствуется никаких уплотнений, но кожа стала похожа на апельсиновую корку — это тоже может быть признаков плохого кровообращения — а значит ему что-то мешает.

6. Изменения во внешнем виде сосков.

Сухость, неожиданная чувствительность, высыпания на сосках — все это тревожные признаки.

7. Выделения.

Если вы не кормите грудью, то выделения из сосков должны встревожить. Причиной тому могут быть противозачаточные средства или инфекция, но все равно нужно сходить к врачу.

8. Изменения лимфоузлов.

Лимфоузлы ответственны за фильтр вредных веществ — вирусов, бактерий и раковых клеток. Потому если они увеличиваются в подмышках или на шее, нужно срочно бежать к врачу.

9. Боль в груди.

Боль и чувствительность груди усиливаются перед месячными, но в остальное время это значит, что что-то не так.

10. Отсутствие симптомов.

У некоторых женщин обнаруживают рак груди случайно, потому что никаких симптомов у них не было, особенно на ранней стадии. Вот почему важно делать маммограму, особенно после 40 лет.