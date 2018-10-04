Всё так плохо? Школьницы решали, как спасти эстонскую индустрию моды (ГАЛЕРЕЯ)

Событие стало частью сотрудничества Tech Sisters и Министерства экономики и коммуникации, в рамках которого в школах проходят информационные мероприятия, а в предприятиях - различные мастерские. Это сотрудничество связано с кампанией «ИКТ для всех», целью которой является побудить молодых женщин смелее выбирать область цифровых технологий для обучения в университетах и дальнейшей работы, а также развеять стереотипы в области информационных технологий.

Поводом для проведения кампании стала структура области технологий в Эстонии, ориентированная главным образом на мужчин. Согласно рапорту рынка труда OSKA, всего 29% работников в области ИКТ, а также поступивших в прошлом году в университеты на факультеты информатики и ИТ – женщины.

Digigirls – это программа, направленная на ознакомление девочек 9-12 классов с профессиями в области ИТ, организованная MTÜ Kogukond Tech Sisters. Создание мероприятия «Digigirls: moe eri» было инспирировано конкурсом Global Change Award, которое организует M Foundation, с целью познакомить молодежь с возможностями в области производства одежды и вдохновить её на новые идеи, связанные с будущим этого направления.

По словам организатора мероприятия Мари-Лийз Линд, ИТ – это не только область инфотехнологий. «Даже проблемы производства одежды мы можем решить с помощью новых интересных цифровых решений. Хорошим примером является победитель конкурса Global Change Award в 2015 году – эстонское предприятие Reverse Resourses, которе разработало цифровой рынок для остатков швейного производства. Идея сотрудничества с H&M появилась у молодежи, участвовавшей в наших предыдущих мероприятиях. Мы быстро нашли общий язык с этой торговой маркой, в результате чего появилось интересное для всех сторон мероприятие. Также свой вклад внесло направление дизайна цифрового продукта Эстонской художественной академии», - рассказала Линд.

«Для H&M важны как долгосрочные решения проблем в производстве одежды, так и участие в этом женщин. Идея Tech Sisters приобщить молодежь в рамках кампании Digigirls создало хорошую возможность объединить эти две важные темы. Было очень приятно видеть, насколько заинтересованы ученицы гимназий в вопросах стабильности отрасли. Мы с интересом наблюдали, за какие проблемы они взялись и какие предлагали решения. Среди принимавших участие девочек были настоящие люди будущего», - рассказала руководитель по коммуникации H&M Eesti Эстер Каннельмяэ.

Партнерами инфокампании Министерства экономики и коммуникации «ИКТ для всех» также являются IdeaGroup, Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации (ITL), Таллиннский технический университет,MTÜ Kogukond Tech Sisters и образовательная программа Ettevõtlik kool. Сайт кампании StartIT.ee знакомит заинтересованных с возможностями обучения и содержит описания профессий в области ИКТ. В выборе профессии поможет минисимулятор, предоставляющий выбор как для творческих людей, так и для настоящих любителей техники.

В этом году сбор идей для конкурса Global Change Award открыт до 17 октября. Подробная информация на globalchangeaward.com.