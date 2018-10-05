Консультант по питанию объясняет, почему кефир должен входить в ваше меню

Хотя кефир по составу для организма крайне полезен, однако этот целебный напиток из-за своего кислого и островатого вкуса может не входить в чье-то меню питания. Тем не менее, в пищевой промышленности кефир используется в качестве дополнительного ингредиента во многих продуктах, с помощью которых это питательный молочный напиток попадает на стол даже тех людей, которым он не нравится.
По словам консультанта по питанию Кюлли Холстинг, всячески приветствуется тот факт, что для молочных продуктов, как например, кефир, находится все больше способов, как этот богатый пробиотиками напиток можно инновационно использовать при изготовлении других пищевых продуктов. Кефир – это универсальный напиток, который встречается также во многих десертах, маринадах и даже в кондитерских изделиях. Например, на прилавке пекарный изделий можно найти булку, при изготовлении которой в качестве одного из ингредиентов используется эстонский кефир и которая, по словам руководителя по маркетингу Fazer Eesti Йоозепа Волькманна, стала одним из их популярных изделий.
«Потребители ищут продукты, которые по сравнению с традиционной булкой или хлебом имеют более высокую пищевую ценность, но целебные свойства которых не уменьшали бы вкусовых свойств и качества. Булка, в составе которой не менее 14% образует кефир, является именно таким продуктом, где потребители замечают первым свойством его мягкость и хороший вкус. Для многих стало сюрпризом, что одно булочное изделие может быть богатым источником кальция и белка», – прокомментировал Волькманн.
Потребление кефира и содержащих его продуктов не стоит, по словам Холстинг, недооценивать.
«По сравнению с другими ферментированными молочными продуктами, кефир является самым лучшим источником пробиотиков. Молочнокислые бактерии, или пробиотики, которых называют также хорошими бактериями, поддерживают в порядке наш обмен веществ, улучшают иммунитет, способствуют выздоровлению, а также вырабатывают необходимые для нас витамины и определенные жирные кислоты», – объяснила Холстинг.
«Помимо этого хорошие бактерии в кефире оказывают положительное действие также на наше душевное и физическое здоровье, которое с наступлением холодов и темного периода нуждается в большем дополнительном подкреплении. Именно пробиотики борются с возбудителями заболеваний и повышают сопротивляемость организма-хозяина к вирусным заболеваниям», – добавила Холстинг.
По словам консультанта по питанию, нельзя забывать также общеизвестный факт, что кефир является хорошим источником кальция.
«В одном стакане объемом 220 мл содержится 266 мг кальция, что покрывает 33% от дневной потребности кальция. Кальций требуется в частности детям с развивающей костной системой, но также важно потреблять богатую кальцием пищу и после 24 лет, когда начинает снижаться впитывание кальция», – уточнила Холстинг.
А как вы относитесь к этому полезному напитку?