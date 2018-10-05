Консультант по питанию объясняет, почему кефир должен входить в ваше меню

По словам консультанта по питанию Кюлли Холстинг, всячески приветствуется тот факт, что для молочных продуктов, как например, кефир, находится все больше способов, как этот богатый пробиотиками напиток можно инновационно использовать при изготовлении других пищевых продуктов. Кефир – это универсальный напиток, который встречается также во многих десертах, маринадах и даже в кондитерских изделиях. Например, на прилавке пекарный изделий можно найти булку, при изготовлении которой в качестве одного из ингредиентов используется эстонский кефир и которая, по словам руководителя по маркетингу Fazer Eesti Йоозепа Волькманна, стала одним из их популярных изделий.