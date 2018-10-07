Откровенное признание режиссера кино: почему я не ношу новые вещи

В моем гардеробе практически нет новых вещей более десяти лет. Я уже не стесняюсь говорить, что купила что-то в магазине секонд-хенд и делиться «адресами и паролями». Я вполне могу купить себе и детям «все новое», но перестала понимать, зачем. У меня даже был опыт открытия своего магазин секонд-хенд, но я столкнулась с тем, что у многих людей до сих пор есть множество страхов по поводу одежды с чужого плеча. Приобретать вещи б/у — это лишь малая часть того, что может стать шагом к осознанному потреблению, пишет matrony.ru.
Вещи окружают нас с самого рождения — служат нам, занимают пространство вокруг и внутри нашего сознания, бывают символическими, памятными, дешевыми и дорогими, вызывают у нас разные эмоции. Мы мечтаем о них, вспоминаем, продаем, теряем, заботимся, хвастаемся. Чего только мы с ними не делаем!
Рано или поздно настает момент, когда мы с вещью расстаемся. Переезжая жить в квартиру, которая досталась от бабушки, редко кто сохраняет интерьер, большинство хотят сделать все по-своему. Многие годы в нашем обществе преобладала тенденция все обновлять — и жилье, и мысли, и желания. Вещи с радостью выносили на помойку, появился термин «расхламление». На одном курсе я слышала совет, что ежедневно нужно освобождаться от тридцати ненужных вещей.
Сегодня маятник стремительно несется в другую сторону. Постепенно люди понимают, что, освобождая квартиру от «ненужных вещей», желательно заглянуть за ее пределы, например, на гигантские свалки возле больших городов. Очень бы хотелось, чтобы проблема свалок решилась сама собой, как когда-то проблема утилизации конского навоза исчезла после появления автомобилей. Но переселение на Марс нам пока не светит. Поэтому, если сейчас мы еще можем быть безучастными и считать раздельный сбор модой, забавляться игрой «найди тридцать ненужных вещей», то очевидно, что совсем скоро если не нам, то нашим детям придется приобрести экопривычки. Потребуются целые команды людей, готовых направить свою творческую энергию и энтузиазм на решение проблемы утилизации мусора, оставленного нами.
Если посмотреть на опыт европейских стран, то очевидно, что все держится именно на инициативе и творчестве. Кто-то должен заниматься раздельным сбором, принимать и сортировать одежду при церквях, организовывать гараж-сейлы, популяризировать recycle art и секонд-хенды. Сейчас идея о том, куда сбыть старые коньки или лыжи, у нас не развивается дальше сайта «Авито» или раздачи этого добра родственникам и знакомым. Тогда как в Канаде спортивный инвентарь продают в специальных магазинах, а деньги с продажи идут на оплату спортивных занятий для детей из малоимущих семей. Здорово, правда?
Если бы каждый, приобретая вещь, думал о том, что позже нужно будет ее пристроить, нести за нее ответственность, может, и не захотелось бы много покупать?
Осознанное потребление — это образ жизни, основанный на заботе, осознанности (то есть владении информацией о тех последствиях, которые следуют за нашими решениями и образом жизни) и свободе. Это внимательное отношение к себе, к вещам, к жизни.
В некоторых европейских странах появились магазины, которые отказались от использования упаковки: покупатель приходит со своими емкостями. Starbucks поощряет жителей Лондона скидкой за использование многоразовой термокружки вместо бумажного стаканчика. Проблема бумажных стаканчиков для кофе очень острая: внутри бумаги прячется пластиковая пленка, что затрудняет их переработку. Интересно, что маленький секонд-хенд «ЛЮ» в центре Питера, где вещи меняют на кофе, объявил о той же самой акции и дает 10% скидку на кофе, если человек приходит со своей кружкой.
Подозреваю, что многие сейчас не с самыми теплыми чувствами вспомнили старые автоматы с газировкой и одним стеклянным стаканом. Возможно, проблема в этом: мы еще не успели насладиться изобилием и новизной и не готовы снова ходить за молоком с бидончиком. Экопривычки приживаются в России с трудом. В некоторых храмах пытаются организовать раздачу вещей, но это очень сложно: как минимум нужно место для складирования и человек, который будет принимать и сортировать. К тому же очень много вещей приносят в таком состоянии, что их невозможно предлагать другим людям.
Для таких вещей существует «Перемолка» — пункты приема старой одежды. Вещи, непригодные для носки, превращают в «вату», регенерированное волокно, которое в дальнейшем имеет широкий спектр применения. Есть благотворительные магазины и контейнеры для одежды — многие с радостью относят ненужную одежду туда: удобно и не хлопотно. Но одеваются в магазинах секонд-хенд немногие. Приобретение б/у вещи сопряжено с чувством стыда и неловкости: значит, я не могу позволить себе новое. Но именно многократное использование вещей замедляет потребление. В Европе и Америке одеваться в секонд-хенде — абсолютная норма. Мои знакомые, живущие на Западе, рассказывают, что вполне могут во время обеденного перерыва сгонять с подружкой в секонд. Баков для сбора вещей там в разы больше и даже крупные онлайн-магазины стали предлагать б/у вещи. Приобретают там не только что-то значительное (коляску для ребенка или автомобиль), но и мелочи. Подруга из Чехии рассказала, что последнее ее приобретение «из вторых рук» — зарядка для ноутбука.
А вот что пишет мне знакомая из далекой Австралии:
«Понятие осознанного потребления в Австралии встречается повсеместно. Об этом много говорят. Дети изучают эту тему в школе, делают проекты. Дочка недавно выиграла приз на детской научной выставке за плакат про пластик в океане».
Получается, что приучать детей к осознанному потреблению нужно с детства. В некоторых частных садах в России не дожидаются, когда экопривычки станут в ходу, и уже сейчас занимаются этим. Анна Вендик, директор такого сада в Петербурге, поделилась:
«У нас очень активно осуществляется использование бросовых материалов, того, что подлежит вторичной переработке, а также ранее созданных работ. Это вырабатывает бережное отношение к ресурсам, осознанное понимание, что материалы могут быть применены по разному назначению и не единожды».
Жительница Канады делится:
«Сортировка мусора настолько встроилась в наши головы, что мне физически больно кидать все в одно ведро в России. У нас пластик, картон, стекло, компост, мусор — все отдельно, и за каждым отдельная мусорка приезжает. Фактически можно жить, не производя мусор».
Есть ощущение, что пока что мы застряли между двумя этапами развития: обществом, где люди могут вовсе не производить мусор, и обществом, где постоянно растут городские свалки. Но все это не столь важно и происходит не перед глазами, а где-то там… Кстати, по поводу «где-то там». Именно так (Elsewhere) называется комиссионный магазин в американском городке Гринсборо. Его пожилая хозяйка после смерти оставила забитый вещами трехэтажный дом, который достался по наследству ее внуку-писателю. Тот показал богатство своей бабушки друзьям-художникам, после чего родилась коммуна художников. В ней установили интересные правила: вещи запрещается уносить из дома, зато внутри помещения с ними можно делать любые инсталляции. Теперь дом никогда не бывает одинаковым, постоянно меняет свое нутро. Художники могут жить в доме бесплатно в течение двух месяцев. А новые вещи не должны проникнуть в дом. Этот проект оказался столь интересен, что привлек в город туристов: открылись кафе, магазины, появились рабочие места и местное радио.
Это, пожалуй, самый невероятный пример, как люди справились с безнаказанным захламлением. Но и простые решения имеют не меньшую ценность: например, когда один житель многоэтажного дома оставляет в подъезде коробку для батареек, куда все остальные могут бросить их мимоходом, и потом не полениться отвезти ее в специальное место.