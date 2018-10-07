Откровенное признание режиссера кино: почему я не ношу новые вещи

Подозреваю, что многие сейчас не с самыми теплыми чувствами вспомнили старые автоматы с газировкой и одним стеклянным стаканом. Возможно, проблема в этом: мы еще не успели насладиться изобилием и новизной и не готовы снова ходить за молоком с бидончиком. Экопривычки приживаются в России с трудом. В некоторых храмах пытаются организовать раздачу вещей, но это очень сложно: как минимум нужно место для складирования и человек, который будет принимать и сортировать. К тому же очень много вещей приносят в таком состоянии, что их невозможно предлагать другим людям.

Для таких вещей существует «Перемолка» — пункты приема старой одежды. Вещи, непригодные для носки, превращают в «вату», регенерированное волокно, которое в дальнейшем имеет широкий спектр применения. Есть благотворительные магазины и контейнеры для одежды — многие с радостью относят ненужную одежду туда: удобно и не хлопотно. Но одеваются в магазинах секонд-хенд немногие. Приобретение б/у вещи сопряжено с чувством стыда и неловкости: значит, я не могу позволить себе новое. Но именно многократное использование вещей замедляет потребление. В Европе и Америке одеваться в секонд-хенде — абсолютная норма. Мои знакомые, живущие на Западе, рассказывают, что вполне могут во время обеденного перерыва сгонять с подружкой в секонд. Баков для сбора вещей там в разы больше и даже крупные онлайн-магазины стали предлагать б/у вещи. Приобретают там не только что-то значительное (коляску для ребенка или автомобиль), но и мелочи. Подруга из Чехии рассказала, что последнее ее приобретение «из вторых рук» — зарядка для ноутбука.

А вот что пишет мне знакомая из далекой Австралии:

«Понятие осознанного потребления в Австралии встречается повсеместно. Об этом много говорят. Дети изучают эту тему в школе, делают проекты. Дочка недавно выиграла приз на детской научной выставке за плакат про пластик в океане».

Получается, что приучать детей к осознанному потреблению нужно с детства. В некоторых частных садах в России не дожидаются, когда экопривычки станут в ходу, и уже сейчас занимаются этим. Анна Вендик, директор такого сада в Петербурге, поделилась:

«У нас очень активно осуществляется использование бросовых материалов, того, что подлежит вторичной переработке, а также ранее созданных работ. Это вырабатывает бережное отношение к ресурсам, осознанное понимание, что материалы могут быть применены по разному назначению и не единожды».

Жительница Канады делится:

«Сортировка мусора настолько встроилась в наши головы, что мне физически больно кидать все в одно ведро в России. У нас пластик, картон, стекло, компост, мусор — все отдельно, и за каждым отдельная мусорка приезжает. Фактически можно жить, не производя мусор».

Есть ощущение, что пока что мы застряли между двумя этапами развития: обществом, где люди могут вовсе не производить мусор, и обществом, где постоянно растут городские свалки. Но все это не столь важно и происходит не перед глазами, а где-то там… Кстати, по поводу «где-то там». Именно так (Elsewhere) называется комиссионный магазин в американском городке Гринсборо. Его пожилая хозяйка после смерти оставила забитый вещами трехэтажный дом, который достался по наследству ее внуку-писателю. Тот показал богатство своей бабушки друзьям-художникам, после чего родилась коммуна художников. В ней установили интересные правила: вещи запрещается уносить из дома, зато внутри помещения с ними можно делать любые инсталляции. Теперь дом никогда не бывает одинаковым, постоянно меняет свое нутро. Художники могут жить в доме бесплатно в течение двух месяцев. А новые вещи не должны проникнуть в дом. Этот проект оказался столь интересен, что привлек в город туристов: открылись кафе, магазины, появились рабочие места и местное радио.