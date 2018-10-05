Как не ошибиться с мужчиной: Ани Лорак после измены поделилась опытом

Певица Ани Лорак, которая недавно была втянута в скандал с изменой мужа, все еще никак не комментирует эту ситуацию. Журналистам не удалось вытащить из нее ни слова, поэтому пока что семейный статус звезды неясен. Факт лишь в том, что она сняла обручальное кольцо, пишет fabiosa.ru.
Но, когда дочь София шла 1 сентября в школу, ее родители не выглядели так, словно они в ссоре. Ну, или они просто мастерским скрывали свои обиды.
Певица, судя по всему, держится стойко и даже старается помочь тем женщинам, которые испытывают проблемы в личной жизни. Звезда стала одним из спикеров проекта Армана Давлетярова «Starmasterclass», который направлен на обучение женщин счастливым, гармоничным отношениям. Там она поделилась некоторыми своими жизненными «наработками».
По словам звезды, к выбору спутника жизни нужно подходить очень и очень ответственно, потому что легко обмануться и связать свою судьбу с незрелым мужчиной:
Есть очень много незрелых мужчин. Что это означает? Ему может быть и 40 лет, но он так и не созрел к таким отношениям, где надо отдавать, так как хочет только брать, — цитирует Ани Лорак издание Starhit.
Кроме того, певица призывает женщин разворачиваться и уходить, если они видят, что мужчина не готов к серьезным отношениям:
Я думаю, если женщина хочет быть с мужчиной и дала ему об этом понять, а он не готов, тогда надо прощаться. Потому, что чуда не случится. Это просто не ваш мужчина, — уверяет Ани Лорак.
А что касается тех, кто уже в отношениях, для них певица тоже приберегала несколько советов:
Надо флиртовать с мужем, кокетничать, соблазнять его. Вы же уже знаете, как это делать? У вас же это когда-то получилось уже, — посоветовала Лорак.
Некоторые ее слова прозвучали не слишком оптимистично:
Это только в сказках жили они долго и счастливо всю жизнь.
Означает ли это, что Ани после измены мужа больше не верит в вечную, чистую любовь? Или, быть может, она имела в виду, что во всех отношениях бывают трудные времена и надо просто их пережить? Надеемся, что второе. Ведь такая женщина, как никто, заслуживает любви.