Как не ошибиться с мужчиной: Ани Лорак после измены поделилась опытом

Но, когда дочь София шла 1 сентября в школу, ее родители не выглядели так, словно они в ссоре. Ну, или они просто мастерским скрывали свои обиды.

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Певица, судя по всему, держится стойко и даже старается помочь тем женщинам, которые испытывают проблемы в личной жизни. Звезда стала одним из спикеров проекта Армана Давлетярова «Starmasterclass», который направлен на обучение женщин счастливым, гармоничным отношениям. Там она поделилась некоторыми своими жизненными «наработками».

По словам звезды, к выбору спутника жизни нужно подходить очень и очень ответственно, потому что легко обмануться и связать свою судьбу с незрелым мужчиной:

Есть очень много незрелых мужчин. Что это означает? Ему может быть и 40 лет, но он так и не созрел к таким отношениям, где надо отдавать, так как хочет только брать, — цитирует Ани Лорак издание Starhit.

Кроме того, певица призывает женщин разворачиваться и уходить, если они видят, что мужчина не готов к серьезным отношениям:

Я думаю, если женщина хочет быть с мужчиной и дала ему об этом понять, а он не готов, тогда надо прощаться. Потому, что чуда не случится. Это просто не ваш мужчина, — уверяет Ани Лорак.

А что касается тех, кто уже в отношениях, для них певица тоже приберегала несколько советов:

Надо флиртовать с мужем, кокетничать, соблазнять его. Вы же уже знаете, как это делать? У вас же это когда-то получилось уже, — посоветовала Лорак.

Некоторые ее слова прозвучали не слишком оптимистично:

Это только в сказках жили они долго и счастливо всю жизнь.