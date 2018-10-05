Звезды, решившиеся на роды в домашних условиях

Домашние роды: недостатки и преимущества

Всем женщинам хочется родить здорового ребенка в приятной, комфортной обстановке в окружении поддерживающих родных. Дом для этого подходит лучше всего, хотя во многих клиниках сегодня тоже стараются создать именно такую атмосферу. Но есть ряд моментов, которые надо обязательно учитывать будущим мамочкам, выбирающим место для родов.

Кому можно планировать роды дома, а кому - нет

Запланированные домашние роды почти исключают применение лекарственных препаратов, но при этом повышается риск акушерских чрезвычайных ситуаций по сравнению с нахождением роженицы в ​​медицинском учреждении.

Роды в домашних условиях могут стать очень рискованным делом, если возникнет необходимость в стимулировании схваток, проведении операции кесарева сечения или переливании крови из-за значительного кровотечения. На этот случай важна близость к медицинским учреждениям с профессиональным акушерским и врачебным персоналом и скорость доставки туда роженицы.

Планировать домашние роды можно только в том случае, если беременность у женщины протекает без осложнений, плод развивается нормально, нет угрозы для преждевременных родов. При этом надо учитывать, что осмотр акушеркой или гинекологом будет проводиться периодически, а не постоянно, с включением минимального набора услуг: проверить давление, температуру, пульс.

Не рекомендуют настраиваться на домашние роды тем женщинам, которые ранее рожали посредством кесарева сечения, или зафиксирована многоплодная беременность, или плод расположен неправильно.

Знаменитости, которые выбрали домашние роды

Когда роды заканчиваются благополучно, то счастливы все: и взрослые, и дети. И мы можем назвать тех звезд, которые родили своих малышей дома. Некоторые сознательно планировали это, а некоторых вынудили обстоятельства.

Памела Андерсон

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Обоих сыновей родила дома, в ванной, при помощи двух акушерок и мужа.

Деми Мур

ФОТО: SCANPIX

Актриса прославилась не только ролями в кино, но и своей шокирующей обнаженной фотосессией в журнале Vanity Fair за месяц до родов! А всего у нее было трое родов, и все — в домашних условиях.

Мерил Стрип

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Точно известно, что одни из четырех родов знаменитая актриса провела дома. Может, и другие дети (всего в семье три дочери и сын) также родились в привычной для мамы обстановке, но Стрип на эту тему не распространяется. И вообще, держит домашних подальше от любопытных журналистов.

Синди Кроуфорд

ФОТО: SCANPIX

Дочь и сын супермодели появились на свет дома. В родах Синди поддерживали три акушерки и муж, хотя изначально он недоумевал, почему супруга приняла такое решение, ведь вокруг домашних родов столько негатива распространяется. Но все же согласился с доводами и стал счастливым отцом двух детей.

Жизель Бундхен

ФОТО: SCANPIX

Прекрасная бразильянка, супермодель использовала домашнюю ванную, чтобы родить двух здоровых детей - сына и дочь.

Джулианна Мур

ФОТО: SCANPIX

С первого момента беременности актриса знала, что хочет родить ребенка дома. Так и произошло. После благополучного появления на свет дочери Джулианна стала активной сторонницей именно домашних родов и активно пропагандирует их.

Ирена Понарошку

ФОТО: Bezrukikh Vitaly/ITAR-TASS

Российская телеведущая не вставала на учет в женскую консультацию, не делала УЗИ, так как чувствовала себя прекрасно благодаря здоровому образу жизни, сбалансированному питанию и позитивному настрою. Сейчас они с мужем — счастливые родители семилетнего Серафима.

Тутта Ларсен

ФОТО: www.theplace.ru

Счастливая мама двоих детей, будучи беременной в третий раз, настолько активно занималась работой, что момент родов застал почти врасплох. Рискуя не доехать до роддома, телеведущая приняла решение рожать дома в присутствии акушерки. Все закончилось появлением на свет сына Вани.