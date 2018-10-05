Новое изобретение: смартфон и глазные капли вместо очков

От израильских врачей пришла радостная весть – изобретены капли для глаз, которые заменят очки. Разработаны они ведущими офтальмологами иерусалимской больницы «Шеарей Цедек» и исследователями из университета имени Бар-Илана. В их разработке использовались передовые нанотехнологии. Новое изобретение поможет справиться с повреждениями роговицы, что зачастую и вызывает снижение остроты зрения, пишет fabiosa.ru.

Как объяснил доктор Дэвид Смаджа, один из разработчиков революционного продукта, процедуру можно будет выполнять в домашних условиях с помощью смартфона, небольшого лазерного устройства и специальных глазных капель.

Сначала надо будет измерить остроту зрения посредством специальной программы в гаджете. Второй шаг: с помощью встроенного лазерного устройства на смартфоне менее чем за секунду наносится определенный рисунок на роговицу, чтобы помочь исправить рефракцию. На последнем этапе применяются капли, состоящие из нетоксичных наночастиц белка, которые особым образом «заполняют» узор.

Офтальмологи предполагают, что нанокапли смогут улучшить зрение на три диоптрии. То есть те, кто сейчас использует очки для чтения, вполне смогут отказаться от них.

Клинические испытания на людях еще не проводились, поэтому пока не отработан вопрос с дозировкой, частотой применения и прочее, прочее. Но сам факт такой возможности уже радует!