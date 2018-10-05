Секреты эротичного позирования пышнотелой Эшли Грэм

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм, которая недавно показала, как совершенствует свою фигуру, сейчас продемонстрировала результат неустанной работы над собой.

Звезда на своей странице Instagram поделилась бэкстейдж-фото и видео со съемок для бренда нижнего белья.

На кадрах 30-летняя девушка позирует в трех различных комплектах кружевного белья.

Однако среди комментариев одна из поклонниц обратилась к Эшли с вопросом, как ей удается так удачно выбирать позы для снимков во время фотосессии в белье, не чувствуя себя при этом скованно.

Эшли ответила, что, двигаясь перед камерой, она каждый раз "вроде как немного танцует".