Пт, 5.10.2018

Секреты эротичного позирования пышнотелой Эшли Грэм

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ФОТО: Vida Press

Модель plus-size снялась в рекламе белья, пишет ru.tsn.ua

Одна из самых популярных моделей plus-size Эшли Грэм, которая недавно показала, как совершенствует свою фигуру, сейчас продемонстрировала результат неустанной работы над собой.

Звезда на своей странице Instagram поделилась бэкстейдж-фото и видео со съемок для бренда нижнего белья.

На кадрах 30-летняя девушка позирует в трех различных комплектах кружевного белья. 

Однако среди комментариев одна из поклонниц обратилась к Эшли с вопросом, как ей удается так удачно выбирать позы для снимков во время фотосессии в белье, не чувствуя себя при этом  скованно. 

Эшли ответила, что, двигаясь перед камерой, она каждый раз "вроде как немного танцует". 

Красотки, а что вы предпринимаете, чтобы удачно получиться на фото?

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