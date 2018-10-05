Тампоны опасны для женского здоровья или нет?

Какие тампоны бывают

Традиционные тампоны бывают с аппликатором и без. Аппликатор помогает введению тампона, делая его применение более комфортным и снижая риски инфицирования (поскольку прямого контакта с кожей пальцев, со слизистой в этом случае практически нет).

Другой важный показатель, по которому различаются эти средства гигиены, — впитываемость. Это либо значок (например, капельками), либо надпись (mini, normal, super). Ясно, что в первые дни менструации лучше использовать тампоны с более высокой впитываемостью (утолщенные варианты). К завершению периода — мини-тампоны, пишет lady.mail.ru.

Есть и важный нюанс: тампоны normal не рекомендуется использовать при небольших выделениях, потому что достаточно большой по размеру тампон может пересушить слизистую влагалища (те слизистые выделения и смазка, которые в норме должны присутствовать во влагалище, просто впитаются в тампон, спровоцировав нарушение флоры).

Сегодня на рынке есть производители, предлагающие лечебные тампоны, которые якобы оберегают от некоторых заболеваний половой сферы, — их необходимо использовать на потяжении трех дней. Правда, гинекологи действенность таких средств доказать не могут.

Еще одна категория данных гигиенических средств — спонж-тампоны (или губки). Они особенно актуальны для неожиданного секса (а ведь случиться может всякое, даже на первом свидании).

Спонж-тампоны отлично подходят для форс-мажора: интимной близости, длительной поездки, плавания, активных занятиях спортом. Дело в том, что такие средства отличаются повышенной впитываемостью и специальной пропиткой (которая нейтрализует эффект «сухости слизистой»), а особая текстура и форма делают их незаметными для полового партнера.

Алена Романенко, эксперт Beppy, врач гинеколог-эндокринолог, врач УЗД, сертифицированный специалист в эстетической гинекологии и anti-age медицине

Можно ли принимать душ, не вынимая тампон

Принимать душ с тампонами можно. Пожалуй, больше всего сомнений вызывает ниточка: она намокает и, кажется, что вся нижняя часть тампона может стать влажной. Но это все равно никак не отражается на здоровье и не приводит ни к каким заболеваниям.

В среднем обычные тампоны рекомендуется менять каждые четыре часа, а спонж-тампоны можно поменять через 8 часов. Но, естественно, все еще зависит от дня цикла и особенностей твоего организма.

Могут ли из-за тампонов появляться бактерии в интимной зоне

Кровь — потенциально питательная среда для всех микроорганизмов, которые, хотя и находятcя во влагалище, но представлены в небольшом количестве. То есть бактерии появляются в интимной зоне не из-за тампонов — они всегда там были, это нормально. Проблемы возникают тогда, когда нарушается баланс, то есть бактерии начинают активно размножаться. Поэтому так важно корректно использовать тампоны и другие средства, а также соблюдать правила личной гигиены. Здесь мы собрали основные правила.