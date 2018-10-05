Пять признаков того, что вы набираете вес из-за вашего партнера

Очень часто, вступая в личные отношения, мы оказываемся склонны пропускать привычные занятия, чтобы проводить больше времени с нашим партнером. К сожалению, эта смена распорядка дня часто включает смену какого-то активного занятия на то, на пассивное расслабление на диване или в кафе. Понятное дело, такие перемены могут привести к накоплению лишнего веса.

Нет, если время от времени вам хочется отдохнуть, посмотреть вместе фильм или просто посидеть в обнимку, в этом нет ничего плохого, но научитесь находить компромисс. Если ваш партнер хочет проводить с вами больше времени, пригласите его ходить вместе с вами в спортзал, в вашу группу по фитнессу, или просто на прогулку. Так вы и проведете больше времени вместе, и займетесь чем-то здоровым и активным. Поступая так, вы не только не забудете о своем здоровье, но и, возможно, поможете в этом отношении вашему партнеру!

3. Рядом с вами постоянно есть какая-то еда.

Если вам по душе здоровое питание и стиль жизни, то, вполне возможно, вы стараетесь не приносить домой «мусорную» еду или сладости, до которых слишком просто дотянуться в любой момент вместо полноценной еды, и которые способствую быстрому набору лишнего веса. Но когда у вас появляется «вторая половинка», часто оказывается, что этот человек не представляет жизни без чипсов, сухариков и шоколадок, и, более того, он разбрасывает их где ни попадя… ну как тут избежать соблазна?

Готовая упакованная еда и полуфабрикаты может быть сколько угодно вкусной и удобной, но зачастую ее употребление в пищу оказывается способно вызвать быстрый набор веса и множество других проблем со здоровьем. Как этого избежать? Для начала попросите вашего партнера держать свои печенюшки и чипсы где-то в одном месте, и не у вас на глазах, если уж он не может без них обойтись. Когда вы устали и вам хочется есть, вы с куда большей вероятностью потянетесь за чипсами в кухонном шкафчике, чем будете что-то для себя готовить. Поверьте, если чипсы, печенье и шоколад вашего партнера будут лежать где-то на последней полке кладовки, а не на кухонном столе, это пойдет на пользу и ему, и вам. Вдобавок постарайтесь, чтобы в доме было как можно больше продуктов для здоровых перекусов, которые можно в случае чего погрызть, не испытывая при этом чувства вины.

4. Ваш партнер просто привык есть иначе, чем вы.