Пять признаков того, что вы набираете вес из-за вашего партнера

Личные отношения - это, конечно, хорошо и замечательно, но... но они вполне могут заставлять вас набирать лишний вес! По счастью, есть целых пять причин этого... и каждой из них можно противостоять!
Пока мы живем сами по себе, мы можем тратить все свободное время и мысли на себя — в любой момент, когда нам это нужно. Но стоит нам вступить с кем-то в отношения, как все моментально изменяется, и мы начинаем жить новой, доселе неведомой нам жизнью. А еще чаще всего мы, сами того не замечая, вносим существенные изменения в свой режим, распорядок дня, и многое другое. По большей части, что подтверждают результаты научных исследований, новые личные отношения — да и старые, если уж на то пошло — оказывают позитивное воздействие на наше здоровье и благополучие. Однако есть один довольно странный феномен — зачастую крепкие и здоровые личные отношения не только делают нам счастливее, но и благодаря некоторым их особенностям заставляют вас набирать лишний вес. Очень важно вовремя распознавать эти особенности и пресекать их в зародыше, пока еще не слишком поздно. Вот несколько признаков того, что из-за вашего партнера вы набираете вес — и как это исправить.
«Мы привыкли быть социальными существами, и неизбежно подпадаем под влияние поведения и убеждения окружающих нас людей. Так что если наш партнер оказывается менее строг в своей диете, рано или поздно мы перенимаем это у него» — Дженнифер Сиго.
1. Вы пьете больше алкоголя.
Когда вы только начинаете встречаться с вашим партнером, вы, скорее всего, ходите с ним на очень много свиданий. Конечно, свидания могут быть очень разными, но самые обычные и распространенные их виды подразумевают какую-то еду, и (в большинстве случаев) алкоголь. И хотя вы, как правило, можете заказать почти в любом кафе или ресторане что-то здоровое и низкокалорийное, даже в этом случае мы все-таки получаем кучу дополнительных калорий — в алкогольных напитках. Более того, этому, как показывают результаты исследований, подвержены даже те, кто находится в личных отношениях уже очень давно. Так, женщины, находящиеся в браке, пьют во время отдыха в среднем втрое больше холостых.
Если вам нелегко избегать алкоголя и вы склонны поддаваться искушению даже тогда, когда можете выбрать более здоровые напитки, попытайтесь начать ходить на несколько иные свидания. Вместо того, чтобы каждый раз ходить в бар, кафе или на вечеринку, предложит партнеру сходить в музей, или, к примеру на курсы какого-нибудь интересного занятия, которое могло бы понравиться вам обоим. Так вы сможете и побывать на интересном свидании, и обеспечить себе отсутствие соблазнов в виде легкодоступного алкоголя и сопутствующему ему лишнему весу.
2. Вы пропускаете спортзал ради того, чтобы побыть вместе.
Если вы привыкли регулярно заниматься физической активностью, будь то в виде походов в спортзал, хобби, заставляющего вас двигаться, или же просто вечерних прогулок по городу, вам стоит продолжать этим заниматься даже после того, как вы начнете с кем-то встречаться.
Очень часто, вступая в личные отношения, мы оказываемся склонны пропускать привычные занятия, чтобы проводить больше времени с нашим партнером. К сожалению, эта смена распорядка дня часто включает смену какого-то активного занятия на то, на пассивное расслабление на диване или в кафе. Понятное дело, такие перемены могут привести к накоплению лишнего веса.
Нет, если время от времени вам хочется отдохнуть, посмотреть вместе фильм или просто посидеть в обнимку, в этом нет ничего плохого, но научитесь находить компромисс. Если ваш партнер хочет проводить с вами больше времени, пригласите его ходить вместе с вами в спортзал, в вашу группу по фитнессу, или просто на прогулку. Так вы и проведете больше времени вместе, и займетесь чем-то здоровым и активным. Поступая так, вы не только не забудете о своем здоровье, но и, возможно, поможете в этом отношении вашему партнеру!
3. Рядом с вами постоянно есть какая-то еда.
Если вам по душе здоровое питание и стиль жизни, то, вполне возможно, вы стараетесь не приносить домой «мусорную» еду или сладости, до которых слишком просто дотянуться в любой момент вместо полноценной еды, и которые способствую быстрому набору лишнего веса. Но когда у вас появляется «вторая половинка», часто оказывается, что этот человек не представляет жизни без чипсов, сухариков и шоколадок, и, более того, он разбрасывает их где ни попадя… ну как тут избежать соблазна?
Готовая упакованная еда и полуфабрикаты может быть сколько угодно вкусной и удобной, но зачастую ее употребление в пищу оказывается способно вызвать быстрый набор веса и множество других проблем со здоровьем. Как этого избежать? Для начала попросите вашего партнера держать свои печенюшки и чипсы где-то в одном месте, и не у вас на глазах, если уж он не может без них обойтись. Когда вы устали и вам хочется есть, вы с куда большей вероятностью потянетесь за чипсами в кухонном шкафчике, чем будете что-то для себя готовить. Поверьте, если чипсы, печенье и шоколад вашего партнера будут лежать где-то на последней полке кладовки, а не на кухонном столе, это пойдет на пользу и ему, и вам. Вдобавок постарайтесь, чтобы в доме было как можно больше продуктов для здоровых перекусов, которые можно в случае чего погрызть, не испытывая при этом чувства вины.
4. Ваш партнер просто привык есть иначе, чем вы.
Ваш партнер любит перекусить за просмотром телевизора? Он предпочитает порции побольше, есть почаще, или устраивает перекусы между основными приемами пищи? Что ж, тогда весьма вероятно, что рано или поздно вы начнете следовать его примеру, и набивать тело ненужными калориями. Даже если ваш партнер всего-навсего ест чуть быстрее вас, это может заставить вас непроизвольно подражать ему, что приведет к медленному, но верному набору веса.
Чтобы не дать привычкам вашего партнера повлиять на ваши, вы должны, во-первых, быть увереннее в себе, а во-вторых, время от времени смотреть на себя со стороны, и понимать, какие привычки партнера вы сознательно или подсознательно перенимаете. Конечно, это вовсе не значит, что вы должны пытаться изменить привычки вашей «второй половинки», нет. Просто… присоединившись к просмотру фильма с партнером, вместо чипсов съешьте яблоко, ешьте с такой скоростью, к какой привыкли, и столько, сколько вам нужно, не насыпая еды вровень с ним, а вместо чипсов перекусывайте чем-то полезным.
5. Вы всегда чувствуете себя привлекательно.
И знаете, что? Это замечательно! Ваш партнер осыпает вас комплиментами, вы чувствуете себя счастливой и любимой, и знаете, что вас считают самой роскошной и красивой на всей планете. Вы чувствуете себя в полной безопасности, и знаете, что даже если наберете пару-тройку лишних килограммов, партнер все равно будет вас любить.
Подобное позитивное мышление — это, конечно, хорошо, и даже очень, но есть одна небольшая проблема — оно способствует частичной утрате мотивации для занятий спортом. Вы можете забросить занятия йогой — зачем они, если вас любят и так, или начать есть больше «мусорных» продуктов — ведь они вкусные, а лишние килограммы вас не испортят.
Есть лишь один способ разрешения этой проблемы: вы должны понять, что у вас должны быть собственные стандарты относительно того, как вы должны выглядеть и насколько спортивными должны быть, и вам не стоит судить себя исключительно по отношению к вам партнера. То, что вас любят — это конечно, замечательно, а слова партнера о том, что складочки на ваших боках очень даже милые, довольно приятны, но это вовсе не значит, что вы должны, основываясь на этом, пускать свою внешность и здоровье на самотек!
Несколько мыслей напоследок
Если вы не хотите набирать лишний вес, и стремитесь избавиться от уже набранного, это зависит лишь от вас — и неважно, живете ли вы в одиночку, или с кем-то. И если вы понимаете, что ваши отношения заставляют вас набирать лишний вес… что ж, как вы видите, есть масса способов это предотвратить и повернуть процесс вспять. Так что научившись распознавать приведенные в статье признаки и вовремя исправлять или избегать того, что ведет к набору лишнего веса, вы будете способны поддерживать именно тот вес, с которым вам наиболее комфортно, несмотря на личные отношения или их отсутствие.
Милые женщины, будьте всегда в форме и гармоничных отношений желает вам Krasotka.ee!